सुबह-सुबह वॉक करें, खूब खाएं फल, इन 6 आदतों से जल्द कम हो जाएगा वजन

Daily Habits That Help You Lose Weight: कई लोग वजन कम करने के लिए रोज नए प्‍लान बनाते हैं और अगले दिन ही उनका प्‍लान धरा रह जाता है. ये समस्‍या बहुत कॉमन है. अक्‍सर देखा गया है कि रात में सोते वक्‍त हम सोचते हैं कि सुबह उठकर व्‍यायाम या वॉक पर जाएंगे, लेकिन जब सुबह नींद टूटती है तो हमारे प्रायोरिटीज बदल चुके होते हैं और हम किसी अन्‍य काम में बिजी हो जाते हैं. इस तरह वजन कम करना कई लोगों के लिए आसान काम नहीं होता. लेकिन आपको बता लें कि अगर आप अपने लाइफस्‍टाइल की कुछ आदतों में बदलाव ले आएं और कुछ नई आदतों को शामिल करें तो ये आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किन आदतों को अपनाकर महीनेभर में वजन कम कर सकते हैं और पहले की तुलना में फिट दिख सकते हैं.

वजन कम करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

मेटाबॉलिज्‍म करें इंप्रूव- ओनलीमाईहेल्‍थ के मुताबिक अक्‍सर हम वजन कम करने के लिए खाना बंद कर देते हैं या डायटिंग के तरीकों को अपनाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अपने मेटाबॉलिज्‍म को बेहतर बना लें और उन आदतों को शामिल करें जिससे आपके मेटाबॉलिज्‍म को बेहतर रखने में मदद मिले तो यकीन मानिए आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं.

खाली पेट करें वॉक- अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले 20 मिनट की वॉक कर लें तो ये आपके वजन को कम करने में काफी मदद कर सकता है. दरअसल जब आप खाली पेट वॉक करते हैं तो इससे शरीर में बचे कैलोरी को बर्न करने में मदद मिलती है. इस तरह आप कई दिनों से जमा फैट को आप बर्न कर पाते हैं.

खाली पेट पिएं पानी- सुबह के वक्‍त अगर आप कुछ भी खाने पीने से पहले अगर कम से कम एक ग्‍लास पानी का सेवन करें तो ये आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है. इससे आपके शरीर का सारा सिस्‍टम स्‍टार्ट हो जाता है और टॉक्सिक चीजें फ्लश हो जाती हैं. जिससे वजन तेजी से घटने लगता है.

फलों का सेवन- आप अगर रोज अलग अलग फलों का सेवन करें खास तौर पर ब्रेकफास्‍ट के रूप में तो आप एक सप्‍ताह में ही अपने शरीर पर अंतर देख सकते हैं. दरअसल अलग अलग फल अलग अलग एंटीऑक्‍सीडेंट, विटामिन्‍स और मिनरल्‍स की आपूर्ति करते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूर हैं.

डीटॉक्सिंग जरूरी- शरीर को सप्‍ताह में एक दिन अगर आप डीटॉक्सिंग प्रक्रिया में ले जाएं तो इससे अनावश्‍यक चीजें शरीर से बाहर निकल जाती हैं और वजन को कम करने में मदद मिलती है.

नींद जरूरी- जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो इससे आपका शरीर हील कर पाता है और बॉडी ट्रांसफॉर्म होने और ग्‍लोइंग बनाने में मदद करता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप रात में सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद करें और क्‍वालिटी नींद लें.