7 पर्सनल चीजें जिन्हें अपनों के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना मुसीबत आने में देर नहीं लगेगी, जानिए क्या हैं ये आइटम

Things You Should Not Share With Others: हम परिवार में रहते हैं. परिवार में कोई भी चीज एक दूसरे से छुपी नहीं होती है. हर चीज का इस्तेमाल हर कोई करता है. हर चीज एक-दूसरे के साथ साझेदारी होती है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पति-पत्नी के बीच भी साझेदारी से मुसीबत मोल लेने पड़ती है. जी हां, ये चीजें हैं हमारी पर्सनल चीजें जिसे आमतौर पर हम शेयर कर लेते हैं लेकिन इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है. क्योंकि इस पर्सनल चीजों को शेयर करने से अगर इसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इंफेक्टेड हो जाता है तो इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना होता है.मसलन अगर पर्सनल चीज तौलिया परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ शेयर करते हैं और उसमें कहीं से हानिकारक बैक्टीरिया घुस गया तो यह इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है. इसलिए जो चीजें निहायत पर्सनल हैं, उसका शेयर किसी से भी नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि वो कौन सी पर्सनल चीजें हैं जिनका शेयर अपनों के साथ नहीं करना चाहिए.

इन चीजों को न करें अपनों के साथ शेयर

1. नहाने का साबुन-अक्सर परिवार के कई सदस्य एक ही साबुन से नहाते हैं लेकिन यह गलत हैं. साबुन में बैक्टीरिया का खजाना छुपा होता है. इसके अलावा साबुन में कई तरह के जर्म भी होते हैं. अगर हम साबुन को शेयर करते हैं तो यह लगाने वाले हर व्यक्ति को संक्रमित कर देगा. इसलिए साबुन को निजी चीजों की तरह सिंगल यूज करें.

2. तौलिया-हम सब जानते हैं तौलिया सिंगल यूज के लिए होता है. इसके बावजूद हम एक तौलिया को कई लोगों के साथ शेयर करते हैं. तौलिया में हमेशाा बैक्टीरिया, मिल्ड्यू, फंगस लगा रहता है क्योंकि तौलिया जब भींगता है तो इसमें नमी ज्यादा रहती है और नमी सूक्ष्मजीवों के लिए पनाहगाह है. इसलिए यदि तौलिया इस्तेमाल करने वाले को खुजली है और वहीं तौलिया दूसरा इस्तेमाल करेगा तो उसे भी खुजली हो जाएगी. इसलिए तौलिया किसी के साथ शेयर न करें.

3. ड्योडरेंट स्टिक-बदबूदार पसीने को खत्म करने के लिए ड्योडरेंट स्टीक का इस्तेमाल अंडरआर्म्स में किया जाता है. लेकिन जब कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी स्किन में छिपा बैक्टीरिया ड्योडरेंट स्टिक में चिपक जाता है और यही चीज जब दूसरा इस्तेमाल करेगा तो वह बैक्टीरिया उसे संक्रमित कर देगा. इसलिए मुसीबत मोल लेनी होगी. ऐसे में ड्योडरेंट स्टीक का शेयर न करें.

4. कंघी-हमारे बालों में डेंड्रफ, जर्म, हेयर फॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जब हमारी कंघी कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसे भी यह समस्या हो जाएगी. इसलिए कभी भी कंघी को शेयर न करें.

5. रेजर-जिस रेजर ब्लेड से हम शेव करते हैं, उससे किसी और को शेव नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. अगर हम एक ही रेजर को शेयर करते हैं तो ब्लड इंफेक्शन से संबंधित बीमारियों शेयर करने वाले दूसरे व्यक्तियों में भी जा सकती है. हेपटाइटिस बी, हेपटाइटिस सी, एचआईवी जैसी बीमारियां ब्लड इंफेक्शन से संबंधित है इसलिए अगर इन बीमारियों से संक्रमित कोई व्यक्ति रेजर का इस्तेमाल करता है और वही रेजर कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसे भी ये बीमारियां हो सकती हैं.

