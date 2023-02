पेट को अंदर से सड़ा देती है सूजन, कारण जानकर तुरंत करें समाधान, ये रहा घरेलू नुस्खा

Cause And Symptoms Of Abdominal Swelling: पेट में जब सूजन होती है तब पेट सामान्य से ज्यादा बड़ा हो जाता है. कभी-कभी इससे पेट का आकार बहुत खराब दिखने लगता है. सूजा हुआ पेट असहज स्थिति भी पैदा कर देता है. हालांकि इससे पेट में भारी दर्द भी हो सकता है. इसमें पेट फूल जाता है. हमेशा पेट तना हुआ महसूस होता है. पेट में सूजन के कई कारण हो सकते हैं. बहुत अधिक खाने से लेकर प्रेग्नेंसी भी पेट में सूजन के कारण हो सकते हैं.

पेट में सूजन का सबसे आम कारण गैस है. पेट में अगर गैस की समस्या ज्यादा है तो पेट फूलने लगता है और इससे धीरे-धीरे पेट में सूजन की समस्या होने लगती है. जब लोग ज्यादा खा लेते हैं और इसमें ज्यादा फाइबर होता है. उससे बहुत अधिक गैस बनती है. इसका कारण और लक्षण जानना जरूरी है.

यह भी पढ़ें-गलत भी हो सकती है फास्टिंग शुगर की रिपोर्ट, मैक्स अस्पताल के डॉक्टर से जानें कैसे कराएं सही जांच, ये रहा तरीका

पेट में सूजन के कारण

1. इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम – हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के कारण भी पेट में सूजन हो सकती है. इससे काफी दर्द भी होता है और खाना पचाने में दिक्कत होती है. इसके अलावा गैस और ब्लॉटिंग के कारण पेट में क्रेंप भी आता रहता है.

2. एसाइट्स या जलोदर-जब पेट में बगल वाले हिस्से में फ्लूड जमा होने लगता है तब एसाइट्स की बीमारी होती है. इससे लिवर की परेशानी भी बढ़ जाती है. इसमें सिरोसिस होने का खतरा रहता है.

3. डेयरी प्रोडक्ट-कुछ लोगों के डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद पेट में भारीपन, ब्लॉटिंग और गैस की परेशानी होती है. इसका कारण है डेयरी प्रोडक्ट में मौजूद लेक्टोज शुगर को उसका शरीर पचा नहीं पाता है. इसे लेक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं. इससे अपच, गैस और पेट में दर्द होने लगता है.

4. गॉल ब्लैडर में स्टोन-अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो भी पेट में सूजन होने लगती है. इसके साथ ही अगर पैन्क्रियाज में सूजन हो तो भी इसका असर पेट पर पड़ता है.

आंत की गंदगी साफ कर पेट हल्का कर देते हैं ये जूस आगे देखें…

पेट में सूजन के घरेलू उपाय

हर इंसान के लिए पेट में सूजन के अलग-अलग कारण हो सकते हैं. हालांकि पेट में सूजन किस वजह से हुई है, इसका पता डॉक्टर ही लगा पाएंगे लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से इसे सही किया जा सकता है. अगर पेट सूजा हुआ है तो सबसे पहले आप कम खाएं और खाते समय धीरे-धीरे खाएं ताकि पेट को पाचन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. अगर गैस की वजह से पेट में सूजन है तो फूलगोभी, बंद गोभी, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर आदि का सेवन न करें. डेयरी प्रोडक्ट अगर कारण है तो इसका सेवन न करें. एक्सरसाइज बढ़ा दें और हेल्दी खाना खाएं. फ्रूट का सेवन भी बढ़ा सकते हैं लेकिन जिस फ्रूट को खाने के बाद गैस ज्यादा बने तो वह फ्रूट न खाएं.

इसे भी पढ़ें- कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करता है यह पत्ता, शुगर भी हो जाएगा कंट्रोल; जानें अनजाने फायदे

इसे भी पढ़ें-लिवर के कोने-कोने से छुपी गंदगी को निकाल देंगे ये 5 फूड, जिंदगीभर के लिए हो जाएंगे बीमारियों से दूर, आज से ही आजमाइए