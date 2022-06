जानिए किन विटामिन को डाइट में शामिल कर रोक सकते हैं हेयर फॉल

डाइट में विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो बाल झड़ने की आशंका बढ़ जाती है. बालों को घने और स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों को खाने में शामिल करना ज़रूरी होता है. अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट से सलाह लें कि आपकी डाइट में किन विटामिन और मिनरल्स की कमी हैं और उसे किस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर अपने रूटीन में शामिल किया जा सकता है.

वेबएमडी के मुताबिक कुछ विटामिन बालों के लिए काफी ज़रूरी होते है और अगर शरीर में उनकी कमी पाई जाती है, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. आइए जानते हैं, ऐसे कुछ विटामिन और पौष्टिक तत्वों के बारे में, जो बालों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी होते हैं.

बायोटिन

इस विटामिन को विटामिन बी7 के नाम से भी जाना जाता है. यह शरीर के अंदर की सेल्स के लिए बेहतर साबित होता है. इसकी कमी होने पर बालों के झड़ने, त्वचा पर दाग जैसे लक्षण हो सकते हैं. इस विटामिन की कमी गर्भवती, स्तनपान कराने वाले महिलाओं में खास तौर पर पाई जाती है. आप अपनी डाइट में बायोटिन को एड कर सकते हैं. डाइट में बायोटिन एड करने के लिए अंडे, साबुत अनाज को आहार में शामिल करें.

आयरन

रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन पूरे शरीर तक ले जाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है. आयरन की कमी होने से एनीमिया हो सकता है. आयरन की कमी होने से शरीर में थकान, त्वचा का पीला होना, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है. आयरन की कमी पीरियड्स में अधिक फ्लो या कोई पुरानी बीमारी के कारण हो सकती है. रेड मीट, पत्तेदार साग-सब्जियां, फलियों को खाकर पूरा कर सकते हैं.

विटामिन C

खट्टे फलों में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है. विटामिन C आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए आपकी आंतो में ज़रूरी होता है. विटामिन सी खट्टे फल, पत्तेदार सब्जी, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च में पाया जाता है.

विटामिन D

विटामिन D हड्डियों के लिए ज़रूरी है. इसकी कमी होने की वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं. सूरज की रोशनी मिलने पर हमारी त्वचा विटामिन D बनाती है. हालांकि शरीर में विटामिन D की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मछली या दूध को डाइट में शामिल करें.

जिंक

जिंक बालों और सेल्स में प्रोटीन बनाने में मदद करता है, लेकिन शरीर इसको खुद नहीं बना सकता इसलिए डाइट के ज़रिए इसकी कमी को पूरा किया जाता है.