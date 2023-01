नए साल के जश्न के बाद पार्टी का हैंगओवर कैसे उतारें, एक्सपर्ट से जानें

How to get rid of hangover: अल्कोहल किसी भी मायने में सही नहीं है लेकिन नए साल जैसे कुछ खास मौकों पर कुछ लोग शराब न पीएं यह भी नहीं हो सकता है. नए साल के जश्न में कई लोग शराब पीते हैं. 31 दिसंबर की रात से ही पार्टी शुरू हो जाती है जो 1 जनवरी तक चलती रहती है. शराब की दीवानों के लिए यह दिन बेहद खास हो जाता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्दी में एक-दो पैग लगाने को बुरा नहीं मानते. उनके पास इसका कारण भी मौजूद रहता है. लेकिन ज्यादा शराब पीने के बाद हैंगओवर उतारना बहुत चुनौती हो जाता है. हैंगओवर के बाद सिर में दर्द, एसीडिटी बेचैनी, थकान, खुद पर संतुलन नहीं रहना,ड्राइविंग में संतुलन नहीं बिठा पाना जैसी समस्या आम हो जाती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हैंगओवर के बाद इसे आसानी से कैसे उतारा जाए.

एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में अल्कोहल लेनी चाहिए

इंडियन एक्सप्रेस की खबर में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉ आकाश शुक्ला कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अल्कोहल या शराब का कितना सेवन करना सही है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है. हर व्यक्ति की हेल्थ और सहनशक्ति के हिसाब से अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है. इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. आमतौर पर कहा जाता है कि एक पुरुष के लिए एक दिन में दो यूनिट से ज्यादा शराब सही नहीं है, वहीं महिला के लिए एक यूनिट से ज्यादा शराब सही नहीं है. लेकिन यह मात्रा सभी के लिए सही नहीं है. एक यूनिट में 10 एमएल शराब होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक किसी को भी एक सप्ताह में 14 यूनिट से ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए. अगर शराब पीने से शरीर में किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है, तो तुरंत इसे बंद कर दें.

हैंगओवर उतारने के लिए क्या करें