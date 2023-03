जहरीली हवा में सांस ले रही 90% आबादी, हर साल 70 लाख लोग गंवा रहे जान, 10 बातें जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

10 Things to Know About Air Pollution: इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह वातावरण में मौजूद हवा से मिलती है. साफ हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है, लेकिन इन दिनों दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही. आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व की अधिकतर आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है और अब सांसों पर संकट मंडराने लगा है. वायु प्रदूषण की वजह से हवा में जहरीले तत्व मिल गए हैं, जो शरीर में पहुंचकर मौत को बुलावा दे रहे हैं. प्रदूषित हवा की वजह से पिछले कुछ सप्ताह में थाईलैंड में लाखों लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है. हालात यह हैं कि वहां लोगों को घर से बाहर निकलने को मना किया गया है. प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है.

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने भारत के लोगों की भी नींद उड़ा दी है. इसमें दावा किया गया है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की लिस्ट में शुमार है और इसके कई बड़े शहरों की हवा बेहद जहरीली है. राजधानी दिल्ली की आबोहवा पिछले कई सालों से टॉक्सिक हो गई है और साल के अधिकतर समय यहां प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहता है. प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस की बीमारी, लंग कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का सामना करना पड़ रहा है. प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से इम्यून सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होने लगता है. ऐसे में इससे बचाव के सभी तरीके अपनाने चाहिए.

जानें एयर पॉल्यूशन के बारे में 10 बड़े फैक्ट

– डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 99 प्रतिशत लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं. यह हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.

– हर साल विश्व में एयर पॉल्यूशन की वजह से 67 लाख से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, इनमें से 32 लाख लोग इनडोर पॉल्यूशन से जान गंवाते हैं.

– एयर पॉल्यूशन से होने वाली करीब 91 प्रतिशत मौतें कम और मध्यम इनकम वाले देशों में होती हैं. सबसे ज्यादा प्रकोप साउथ-ईस्ट एशिया में होता है.

– प्रदूषण का बेहद छोटा तत्व PM 2.5 शरीर के सभी कवच को पार कर अंदर पहुंच जाता है. इससे फेफड़ों, हार्ट और ब्रेन को गंभीर नुकसान होता है.

– वायु प्रदूषण से बच्चे अत्यधिक प्रभावित होते हैं. जहरीली हवा से बच्चों में श्वसन रोग, कैंसर और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

– घरेलू वायु प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती है. दुनिया में 300 करोड़ लोगों के पास खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन नहीं है. इससे महिलाएं प्रभावित होती हैं.

– वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन की वजह बन रहा है, जिससे हमारे ग्रह को काफी नुकसान हो रहा है. इससे हमारे प्लानेट की लाइफ प्रभावित हो रही है.

– नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाली अदृश्य गैस प्रदूषण फैला रही हैं.

– खाना पकाने, गर्म करने और रोशनी जैसी गतिविधियों के लिए क्लीनर बर्निंग तकनीकों और ईंधन का उपयोग करना होगा. प्रदूषण कंट्रोल करना होगा.

– सभी देशों को बेहतर शहरी नियोजन नीतियां अपनानी होंगी. गंदे उत्सर्जन को कंट्रोल करना होगा. ज्यादा प्रदूषण वाले वाहनों को बैन करना होगा.