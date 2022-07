फिटकरी है बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, इसके फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Benefits And Uses Of Alum: अक्सर फिटकरी को उपयोग पानी साफ करने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल सेहत, खूबसूरती और अन्य फायदों के लिए भी किया जा सकता है. फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं और इसे रोजाना स्किन पर लगाने से चेहरे पर रंगत आती है. साथ ही चेहरे की झुर्रियों की परेशानी में भी राहत मिल सकती है. फिटकरी में अस्ट्रिन्जन्ट और हेमोस्टेटिक गुण पाए जाते हैं, जो घाव को भरने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं फिटकरी हमें किन समस्याओं से राहत दिला सकती है.

जान लीजिए फिटकरी के फायदे

मेडिकल न्यूज़ टुडे के मुताबिक अगर आप दांतों के दर्द से परेशान है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिटकरी का पाउडर संबंधित स्थान पर लगाएं. ऐसा करने पर आपको दांत दर्द में आराम मिलेगा. चेहरे की झुर्रियों से निजात पाने के लिए फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को गीला कर आहिस्ता-आहिस्ता अपने चेहरे पर रगड़ें. कुछ देर बाद चेहरे को गुलाब जल से धो लें. इसके बाद अपने चेहरे पर मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें. इसके इस्तेमाल से कुछ दिनों में त्वचा की झुर्रियां गायब हो जाएंगी. अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं, तो फिटकरी को खाली प्याली में इतना गर्म करें कि पिघलकर फोम की शक्ल में आ जाए. जब फिटकरी का फोम ठंडा हो जाए तो उसमें नारियल का तेल मिलाएं और फटी एड़ियों पर लगाएं. ये नुस्खा फटी एड़ियों को फौरन तुरंत आराम पहुंचाता है.

घाव भरने में होती है मददगार

अगर आपको कहीं चोट आ गयी है तो फिटकरी के टुकड़े को गर्म पानी में घोलकर दिन में दो बार जख्मों को धोएं. इससे आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा. शरीर पर जमी गंदगी और पसीने की बदबू को समाप्त करने के लिए फिटकरी के पानी से नहाना बहुत अच्छा उपाय है. जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है उनके लिए फिटकरी का इस्तेमाल काफी फायदेमंद माना जाता है. उन लोगों को नहाते वक्त पानी की बाल्टी में फिटकरी डालकर पानी से नहाना चाहिए. इसे आपको पसीने आने की समस्या से निजात मिलेगी. फिटकरी से हल्के बुखार का उपचार भी संभव है. अगर आपको बार बार खांसी की समस्या रहती हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपको खांसी के साथ साथ सांस लेने की तकलीफ में राहत मिल सकती है.