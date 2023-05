बढ़ती उम्र में भी चेहरे पर टपकेगा जवानी का नूर, 40 में दिखेंगे 30 के, हार्वर्ड ने ऐसा निकाला तोड़

How to Glow Your Skin Naturally: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों की चिंताएं भी इस बात को लेकर बढ़ती है कि उसके चेहरे से जवानी का नूर भी खत्म हो रहा है. यह कटु सत्य है कि उम्र बढ़ने के साथ ही स्किन का ग्लोनेस कम होने लगता है. शरीर के अंग-अंग पर उम्र का असर पड़ता है. बाल सफेद और झड़ने लगते हैं. त्वचा की मुलायमियत कम होने लगती है. पर यह भी सच है कि कुछ लोगों की स्किन 50 में भी 30 की लगती है. यानी कुछ लोगों में उम्र का असर बहुत धीमा होता है. हालांकि उम्र का असर धीमा होने के पीछे कई वजह है लेकिन हार्वर्ड मेडिकल के वैज्ञानिकों ने इसका एक क्विक फॉर्मूला निकाला है. वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि यदि आप समय को बांध के रखना चाहते हैं और उम्र का असर चेहरे पर दिखना पसंद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक काम कीजिए. वह काम ही स्ट्रेस न लेने का.

अध्ययन में कहा गया है कि स्ट्रेस को खत्म कर बायलॉजिकल उम्र को कम किया जा सकता है. अध्ययन में कहा गया कि इसके लिए बहुत ज्यादा दिनों की भी जरूरत नहीं है. यदि आप पहले से स्ट्रेस में थे लेकिन अब इसे कम करना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह खत्म करें और कुछ ही दिनों में चेहरे पर इसका असर देखें.

बायलॉजिक उम्र को घटाने के लिए एक्टिव रहना जरूरी

डेली मेल की खबर के मुताबिक अध्ययन में कहा गया कि जब से आपने पैदा लिया है तब से जो उम्र होता है आपकी ऐसी संख्या होती है जिसे आपने जिया है लेकिन बायलॉजिकल उम्र वह होता है जिसमें आपके शरीर की कोशिकाएं कितनी पुरानी हुई है. स्ट्रेस को खत्म कर आप कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचा सकते हैं. अगर आप हेल्दी और फिट हैं तो आपकी बायलॉजिकल उम्र आपकी क्रोनोलॉजिकल उम्र से कम होती है. लेकिन यदि आपका जीवन शिथिल है, आप अपने जीवन में ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो आपकी बायलॉजिकल उम्र आपकी वर्तमान उम्र से कहीं अधिक हो जाती है. इसका मतलब है कि आप ज्यादा दिनों तक जीवित भी नहीं रहेंगे.

इस तरह बायलॉजिकल उम्र पीछे चली जाएगी

अध्ययन में कहा गया कि यह पहले से प्रमाणित है कि स्ट्रेस लेने पर बायलॉजिकल उम्र तेजी से घट जाती है. लेकिन नई रिसर्च में देखा गया कि यदि कुछ दिन या कुछ महीने हम स्ट्रेस फ्री होकर ज्यादा रिलेक्स फील करेंगे तो बायलॉजिकल उम्र को उल्टा भी कर सकते हैं. यानी बायलॉजिकल उम्र कम हो सकती है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉ. वेदिम ग्लाशेव ने बताया कि बायलॉजिक उम्र को चेंज भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि व्यापर मान्यता यही है कि बायलॉजिकल उम्र आसानी से परिवर्तित हो जाती है लेकिन यह भी सच है कि बायलॉजिकल उम्र को पूरी उम्र भर उल्टा भी किया जा सकता है. यानी अगर सेल्स बूढ़ा हो गए हैं तो उसे जवान भी किया जा सकता है. इसके लिए स्ट्रेस फ्री होना पहली शर्त है. डॉ. वेदिम की टीम में काम करने वाले ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह के तनावपूर्ण माहौल में चूहों और इंसान की कोशिकाओं पर परीक्षण कर यह साबित किया कि स्ट्रेस घटाकर बायलॉजिक उम्र को पीछे ले जाया सकता है.

इसे भी पढ़ें-5 संकेत दिखें तो समझ जाएं रेक्टल कैंसर की हो चुकी है शुरुआत, तुरंत करें उपचार, वरना बीमारी हो जाएगा लाइलाज

इसे भी पढ़ें-40 के बाद भी पेट रहेगा सपाट, रोजाना करें सिर्फ ये 3 काम, 10 दिनों में जादू की तरह दिखेगा शरीर में फर्क