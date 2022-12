यंग दिखने के लिए Botox इंजेक्शन का बढ़ रहा ट्रेंड, कॉस्मेटिक सर्जन से समझें इसका पूरा प्रोसेस

Know All About Botox Surgery: आज के दौर में यंग और खूबसूरत दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ रहा है. सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग अपने लुक में चार चांद लगाने के लिए यह सर्जरी करा रहे हैं. जानकारों की मानें तो कॉस्मेटिक सर्जरी कराना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन सेफ्टी के मद्देनजर सर्जरी से पहले कई टेस्ट किए जाते हैं. पिछले कुछ सालों में देश के लाखों लोगों ने ‘बोटॉक्स’ (Botox) सर्जरी कराई है, इनमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग शामिल हैं. आज आपको बताएंगे कि बोटॉक्स सर्जरी क्या है. इसे कराना कितना सुरक्षित होता है और लोगों को इसके लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

क्या होती है Botox कॉस्मेटिक सर्जरी?

नई दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल के प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. रमन शर्मा के मुताबिक बोटॉक्स एक इंजेक्शन होता है, जिसे मसल्स में लगाया जाता है. इंजेक्शन से मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और स्किन पर झुर्रियां नहीं दिखाई देती. यह नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक इंटरवेंशन है, जो स्किन को यंग बनाए रखने के लिए किया जाता है. आमतौर पर 40 की उम्र के बाद चेहरे की मसल्स वीक हो जाती हैं और इससे झुर्रियां आने लगती हैं. इससे बचने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है. इस इंजेक्शन का असर 4 से 6 महीने तक रहता है और फिर इसे दोबारा लगाना पड़ता है.

क्या सेफ होता है बोटॉक्स इंजेक्शन?

डॉ. रमन शर्मा कहते हैं कि बोटॉक्स इंजेक्शन सेफ होता है और इसका आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. हालांकि यह इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज से उसकी स्किन और अन्य डिजीज के बारे में पूछा जाता है. अगर कोई स्किन डिजीज या स्किन इन्फेक्शन से जूझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बोटॉक्स इंजेक्शन अवॉइड किया जाता है. अधिकतर लोगों को लगता है कि बोटॉक्स इंजेक्शन सिर्फ चेहरे पर लगाया जाता है, लेकिन हाथों और अंडर आर्म में ज्यादा पसीना आने पर हाथों पर यह इंजेक्शन लगाया जाता है. इसे जरूरत के हिसाब से शरीर के अन्य अंगों पर भी लगाया जाता है. बोटॉक्स इंजेक्शन हमेशा क्वालिफाइड सर्जन से ही लगवाना चाहिए.

बोटॉक्स ट्रीटमेंट में कितना खर्च आता है?

कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. रमन शर्मा कहते हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक बार में पूरे चेहरे पर नहीं किया जाता. इसे किसी भी एक एरिया को टारगेट करके किया जाता है. इसकी वजह से इसका खर्च हर शख्स के लिए अलग अलग हो सकता है. हॉस्पिटल, सर्जन, दवाइयां समेत कई खर्च इस ट्रीटमेंट में शामिल किए जाते हैं. आमतौर पर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने का खर्च 20 से 25 हजार रुपये होता है. बोटॉक्स कराने से पहले डॉक्टर से आपको सभी चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

