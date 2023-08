शरीर में जमी जिद्दी चर्बी को गला देगा ये 1 हर्ब, कुछ ही महीने में पेट होगा अंदर, 5 जबरदस्त फायदे जान होंगे हैरान

Shatavari Benefits and Uses: क्या आपका वजन बढ़ रहा है? कई तरह के उपाय आजमाकर देख चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है. अब आप शतावरी (Shatavari) का सेवन करके देखिए. शतावरी (Asparagus) एक बेहद ही फायदेमंद हर्ब है, जिसे जड़ी-बूटियों की रानी भी कहा जाता है. आयुर्वेद में शतावरी का इस्तेमाल कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है. यह ना सिर्फ वजन कम करती है, बल्कि कई अन्य रोगों से भी आपको बचाकर रख सकती है. आजकल मोटापा से अधिक लोग ग्रस्त हो रहे हैं. यह कई अन्य बीमारियों को जन्म दे सकता है. हार्ट की समस्या शुरू हो सकती है. यदि आप किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेकर इस हेल्दी जड़ी-बूटी शतावरी का सेवन करें तो आप तेजी से वजन कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं शतावरी कैसे वजन (Shatavari for weight loss) घटाती है, इसके अन्य फायदे क्या-क्या होते हैं और इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए.

शतावरी वजन कम करने में है फायदेमंद

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार, आयुर्वेद में शतावरी को वजन घटाने (Asparagus for weight loss) का बेस्ट तरीका माना गया है. यदि आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो आप शतावरी का सेवन कर सकते हैं. यह एक बेहद ही हेल्दी हर्ब है, जो वजन को कंट्रोल करता है. आप इसका सेवन एक्सपर्ट से सलाह लेकर कर सकते हैं, ताकि आप वजन को कंट्रोल में रखकर कई अन्य रोगों से भी बचे रहें. शतावरी ब्लोटिंग को कम करने में मदद करती है. शरीर से टॉक्सिन को निकाल कर वाटर वेट को कम करती है. ऐसे में इसके सेवन से वजन को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह पेट, बाहों, जांघों, कमर आदि पर जमी चर्बी को कम करती है. चूंकि, इसमें फाइबर होता है, इसलिए यह मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. फाइबर युक्त चीजों के सेवन से पेट देर तक भरा होने का अहसास होता है. ऐसे में आप अधिक और हाई कैलोरी युक्त फूड्स के सेवन से बचे रहते हैं.

शतावरी के अन्य 5 फायदे

1. हिंदुस्तानटाइम्स डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, शतावरी पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी एक बेस्ट जड़ी-बूटी मानी गई है, जो महिलाओं की शारीरिक और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती है. महिलाओं में यह पीरियड्स के दर्द को कम करती है. मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैश, मूड में बदलाव, वजन बढ़ने की समस्या को कंट्रोल करती है.

2. महिलाओं की ही तरह पुरुषों को भी शतावरी के कई फायदे होते हैं. यह स्पर्म क्वालिटी में सुधार करती है. फर्टिलिटी की समस्या को दूर करने में बेहद कारगर है शतावरी. इसका स्वाद मीठा और कड़वा होता है. तासीर में ये ठंडी होती है और शरीर में वात और पित्त के संतुलन को बनाए रखती है.

3. ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को सुधारती है. ऐसे में आप अपने शिशु को अपना स्तनपान कराती हैं तो शतावरी का सेवन कर सकती हैं. साथ ही इसमें मौजूद फाइटोस्ट्रोजेन पेरीमेनोपॉजल पीरियड्स के दौरान महिलाओं में होने वाले हॉट फ्लैशेज, मूड स्विंग को ठीक करता है.

4. इसमें मौजूद कुछ तत्व माइंड को भी फायदा पहुंचाते हैं. गुस्सा कंट्रोल करने के साथ ही इर्रिटेशन, स्ट्रेस को दूर करके पुरुष और महिला में गहरी नींद दिलाने में मदद करती है शतावरी.

5. शतावरी सूजन, अत्यधिक रक्तस्राव को कम करने में भी फायदेमंद है. साथ ही यह पाचन में सुधार करने में भी मदद करती है. इसके सेवन से तनाव और चिंता से भी राहत मिलती है.

शतावरी को खाने का तरीका

सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शतावरी का सेवन दूध के साथ करें. सोने से पहले एक गिलास पानी में सिर्फ आधा छोटा चम्मच शतावरी मिलाकर सेवन करें. बेहतर यही होगा कि इसका सेवन किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह में ही किया जाए, क्योंकि सभी हर्ब हर किसी को सूट नहीं करते हैं. वजन कम करने के लिए आप शतावरी पाउडर को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर सुबह के समय पिएं. आप शतावरी को पानी में उबाल कर इसे काढ़ा की तरह पी सकते हैं. इसके जड़ों को सुखाकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को आप गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं. बेहतर होगा कि आप सेवन से पहले किसी चिकित्सक की सलाह ले लें. खासकर, तब, जब आप अपना वजन घटाने में लगे हों. मार्केट में शतावरी टैबलेट भी मिलते हैं.