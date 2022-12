अगर आपको भी बना रहता है सिरदर्द तो खान-पान की ये चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार

Avoid These Foods To Prevent Headache And Migraine: सिर दर्द एक कॉमन प्रॉब्‍लम है जो किसी भी मौसम में हो सकती है. लेकिन, जब ये बर्दाश्‍त से बाहर होने लगती है तो ये समस्‍या गंभीर हो सकती है. इसकी वजह आपकी गलत लाइफ स्‍टाइल या आपका खानपान हो सकता है. शोधों में ये पाया गया है कि 20 प्रतिशत सिर दर्द की समस्‍या आपके खराब खानपान की वजह से होता है. अगर आप कुछ खाते हैं और उसके 20 मिनट के अंदर सिर में दर्द होने लगे, तो इसकी वजह आपके खाने में मौजूद कोई चीज हो सकती है. यहां हम आपको बताते हैं कि किन चीजों को खाने से आपके सिर में दर्द हो सकता है और यह माइग्रेन की वजह बन सकता है.

इन चीजों के सेवन से बढ़ता है सिर दर्द

कैफीनहेल्‍थलाइन के मुताबिक, जरूरत से अधिक कैफीन का सेवन सिर दर्द और माइग्रेन की वजह बन सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप कम से कम कॉफी, चाय या चौकलेट आदि का सेवन करें.

आर्टिफिशियल स्‍वीटनरअगर आप अपने डाइट में काफी मात्रा में आर्टिफिशियल स्‍वीटनर का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके सिर दर्द की समस्‍या का कारण बन सकता है. इसलिए ऐसी चीजों से बचें जिनमें आर्टिफीशियल स्‍वीटनर का इस्‍तेमाल किया गया हो.

अल्‍कोहलमाइग्रेन और सिर दर्द को ट्रिगर करने का काम अल्‍कोहल करता है. शोध के मुताबिक, 35 प्रतिशत लोग अधिक अल्‍कोहल के सेवन की वजह से माइग्रेन वाले सिर दर्द के शिकार हुए. जबकि 77 प्रतिशत लोग रेड वाइन के कारण सिर दर्द से परेशान रहे.

एमएसजीएमएसजी यानी कि मोनो सोडियम ग्‍लूटामेट के सेवन से भी माइग्रेन ट्रिगर करता है. बता दें कि ये मैंगी, नूडल्‍स, चाइनीज फूड, सूप आदि में काफी मात्रा में इस्‍तेमाल किया जाता है.

फरमेंटेड फूडअचार, किमची आदि जिन खाने की चीजों को फरमेंटेड तकनीक की मदद से तैयार किया जाता है, वे भी सिर दर्द या माइग्रेशन के दर्द को ट्रिगर करने का काम करते हैं. इसके अलावा, फ्रोजन फूड, सॉल्‍टी फूड आदि भी सिर में दर्द की वजह बनते हैं.