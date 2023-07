पीठ में दर्द जिंदगी में मचा सकता है तबाही, हो सकता है कैंसर के संकेत, नॉर्मल पेन से इस तरह है अलग

Back Pain Can be Sign of Cancer: क्या पीठ में दर्द कैंसर का संकेत हो सकता है. जी हां, यदि लगातार पीठ में दर्द जा नहीं रहा है तो यह कैंसर के संकेत हो सकते हैं. इसलिए पीठ के दर्द को कभी नजरअंदाज न करें, वरना यह जिंदगी में तबाही ला सकता है. हालांकि कमर में दर्द बहुत सामान्य हैं. अधिकांश लोग पीठ की दर्द की समस्या से जूझते रहते हैं. सामान्य तौर पर मसल्स के लिगामेंट में इंज्यूरी, गलत तरीके से भारी चीजों को उठाने, गलत पॉश्चर और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने के कारण पीठ में दर्द होता है. शरीर का ज्यादा वजन पीठ में दर्द का एक और कारण है. लेकिन इन सबके अलावा कुछ प्रकार के कैंसर में भी पीठ में दर्द होता है.

लंग्स कैंसर में इस तरह से होता है पीठ दर्द

टीओआई की खबर के मुताबिक कुछ कैंसर लोअर बैक तक पहुंच जाता है. इसलिए लोअर बैक पेन करने लगता है. यह मेटास्टेसिस के लक्षण हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट, लंग्स, टेस्टिकुलर और कोलोन कैंसर की स्थिति में कैंसर पीठ तक फैल जाता है जिसके कारण पीठ में बेपनाह दर्द होने लगता है. इन अंगों में कैंसर होने पर स्पाइन के रास्ते को रोक देता है. ब्रिटेन कैंसर रिसर्च के मुताबिक लंग्स कैंसर से पीड़ित 25 प्रतिशत मरीजों में बैक पैन या पीठ में दर्द की शिकायत रहती है. अगर लंग्स कैंसर लोअर बैक तक फैल गया है तो यह पीठ में दर्द होने लगता है. अगर रात में पसीना आता है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, बुखार रहता और पेट से संबंधित समस्याएं रहती है और इन सबके साथ पीठ में दर्द है तो यह लंग्स कैंसर के संकेत हो सकते हैं. इस स्थिति में वजन भी बहुत तेजी से कम होने लगता है.

नॉर्मल दर्द से कैसे अलग है कैंसर का पीठ दर्द

नॉर्मल दर्द में पोजिशन बदलने के साथ दर्द आराम हो जाता है. थोड़ी देर इधर-उधर या कमर की एक्सरसाइज करने के साथ ही दर्द खत्म हो जाता है लेकिन अगर लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन या टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से पीठ में दर्द है तो यह दर्द जल्दी जाएगा नहीं. हालांकि कैंसर की स्थिति में पीठ में बहुत तेज दर्द नहीं होता. लेकिन इससे असहजता बहुत होती है.

सेहत के लिए वरदान है गुलाब जल आगे देखें…

डॉक्टर के पास कब जाएं

अगर उपरोक्त लक्षण के साथ पीठ में दर्द हो और यह लगातार परेशान कर रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. हालांकि आमतौर पर अधिकांश मामलों में बैक पेन के लिए कैंसर जिम्मेदार नहीं होता है. इसके और भी कई कारण हैं लेकिन डॉक्टर जांच के बाद यह पता लगाएंगे कि पीठ के दर्द का वास्तविक कारण क्या है.

इसे भी पढ़ें-सेहत के लिए अमृत समान है यह छोटा सा लाल फल, कैंसर तक से बचाने में कारगर, कई तरह से इस्तेमाल

इसे भी पढ़ें-महीना में 10 किलो वजन घटाने के लिए रोजाना कितनी वॉक है जरूरी, पैदल चलने के लिए क्या है नियम, जानिए सब कुछ