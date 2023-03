पेट में हलचल मचा देते हैं ये 6 फूड, दूध भी कम जिम्मेदार नहीं, ना खाएं इन्हें ज्यादा, बन जाएगी गैस

6 Foods That Cause Bloating and Gas: आधुनिक जीवनशैली में खाद्य पदार्थों की शुद्धता को कायम रखना बहुत मुश्किल होती जा रही है. फसल उगाने में ही इतने तरह के पेस्टीसाइड्स के इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसका असर कम हो जाता है. इसके बाद इन खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए कई तरह के हानिकारक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इससे टॉक्सिन बनने लगता है. हमारे पेट में मौजूद असंख्य गुड बैक्टीरिया इन टॉक्सिन को निकालने के लिए काम करते हैं लेकिन जब जरूरत से अधिक टॉक्सिन बनने लगे तो गुड बैक्टीरिया पर कम पड़ने लगते हैं. यही कारण है कि आज अधिकांश लोगों को पेट में गैस और अफारा यानी ब्लॉटिंग की समस्या रहती है. पेट फूल जाता है. यह बहुत ही विकट परिस्थिति है. इसमें जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

दरअसल, कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें खाने के बाद पेट में गैस और एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है. कुछ लोगों का शरीर कुछ फूड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है. इन्हें इन फूड से एलर्जी भी हो जाती है. इससे ब्लॉटिंग होती है और बेपनाह एसिडिटी और गैस परेशान करती है. इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए किन फूड को खाने से आपको ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है.

गैस और ब्लॉटिंग को बढ़ाने वाले फूड

1.दूध-गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर श्रीहरि अनिखिंडी कहते हैं कि हमारे देश में 70 प्रतिशत लोगों को लेक्टोज इंटॉलरेंस (lactose intolerance) की समस्या है. यानी लोगों की आंत लेक्टोज को पचा नहीं कर पाती है. दूध और डेयरी प्रोडक्ट में लेक्टोज होता है. लेक्टोज को तोड़ने या इसे पचाने के लिए लेक्टेज (lactase) एंजाइम की जरूरत होती है. लेकिन अधिकांश लोगों में लेक्टेज एंजाइम कम बनता है जिसके कारण यह पेट में पच नहीं पाता है और ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है. दूध में सबसे ज्यादा लेक्टोज होता है. इसके अलावा अन्य डेयरी प्रोडक्ट जो पहले से फर्मेंटेड हो, उसमें कम लेक्टोज होता है.

2.बींस-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक बींस फाइबर के लिहाज से बहुत बेहतरीन खाद्य पदार्थ है. इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है. लेकिन बींस में अल्फा ग्लैक्टोसाइड नाम की शुगर पाई जाती है. यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. जब यह पेट में जाता है तो आंत में बैक्टीरिया की मदद से इसका फर्मेटेशन होता है. इस प्रक्रिया के दौरान बायप्रोडक्ट के रूप में बहुत अधिक गैस बनती है जिससे ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है.

3. दाल-दाल संपूर्ण पौष्टिक तत्व है. यह प्रोटीन का खजाना होता है. इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनिरल्स आदि मौजूद रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फाइबर होने के कारण यह कुछ लोगों की पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती है कि इसे सही से पचा सके, इसलिए इसका पेट में फर्मेंटेशन होने के बाद गैस में इजाफा होता है.

4. फूलगोभी-मायो क्लिनिक के मुताबिक कैबेज, ब्रोकली, फूलगोभी जैसी सब्जियां पेट में बहुत ज्यादा गैस बनाती है. इसलिए जिन लोगों की पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, उनके लिए यह फायदेमंद नहीं है. इसलिए अगर फूलगोभी खाने से गैस होती है तो इसे न खाएं. इसकी जगह कुछ और खाएं.

5. सॉफ्ट ड्रिंक-कुछ लोग पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं लेकिन यह समस्या को और अधिक बढ़ा देता है. कार्बोनेटेड ड्रिंक में सोडा रहता है. यह पहले से ही गैस रहती है पेट में जाने के बाद गैस को और बढ़ा देती है. जिसके कारण पेट फूल जाता है. कार्बोनेटेड ड्रिंक में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. अगर अधिक मात्रा में ड्रिंक पेट में जाता है तो यह गैस का कारण बन जाता है.

6.मशरूम-मशरूम को भी पौष्टिक तत्वों का खजाना माना जाता है लेकिन मायो क्लिनिक के मुताबिक कुछ लोगों को मशरूम पेट में ब्लॉटिंग को बढ़ा देता है. इसलिए यदि आपको मशरूम खाने के बाद ब्लॉटिंग की समस्या हो रही है तो इसे न खाएं.

इन फूड के बदले में क्या खाएं

बींस और मसूर की दाल से यदि पेट में ब्लॉटिंग होता है तो इन्हें पहले भीगा लें उसके बाद इनकी सब्जी बनाएं और तब सेवन करें. कार्बोनेटेड ड्रिंक को ज्यादा सेवन न करें. इसके बदले ग्लूटेन फ्री चीजों का सेवन करें. वहीं अगर फूलगोभी से गैस बनती है तो आप इसके बदले पालक, खीरा, शकरकंद आदि का सेवन कर सकते हैं.

