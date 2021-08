रोज खाली पेट पिएं 'तुलसी का पानी', इन परेशानियों से मिलेगी मुक्ति

Health Benefits of Tulsi Water: हमारे देश में तुलसी (Basil) को पूजा जाता है. वहीं तुलसी के औषधीय गुणों (Medicinal Value) के कारण उसका सेवन भी किया जाता है. दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा भी की जाती है और वहीं तुलसी कई बीमारियों में रामबाण इलाज भी साबित होती है. तुलसी का सेवन करने से सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) में ही नहीं बल्कि पाचन संबंधी समस्याओं में भी राहत मिलती है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रोज खाली पेट तुलसी का पानी पीने से आपको क्या-क्या फायदा मिल सकते हैं.

क्यों खास होती है तुलसीरोजाना तुलसी के पत्तों के सेवन से शरीर डिटॉक्सीफाई होता है. इसके साथ ही तुलसी शरीर के तापमान को भी कंट्रोल में रखती है. वहीं तुलसी के पत्तों के सेवन से वजन भी कम होता है. साथ ही कोलेस्ट्रोल भी नहीं बढ़ता है. मॉनसून में हल्दी (Turmeric) और तुलसी (Tulsi) का काढ़ा न सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत करता है बल्कि सर्दी-जुकाम और गले में खराश की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है. तुलसी का रोजाना खाली पेट सेवन करने से आपको पेट के दर्द और भारीपन जैसी सम्स्यों से निजात मिलता है.

पेट की समस्याओं में ऐसे करें तुलसी का सेवन

-पेट में एसिडिटी हो तो हर रोज तुलसी के दो से 3 पत्ते चबाएं.-नारियल के पानी में तुलसी के पत्तों का रस और नींबू मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है.-चाय या काढ़े में तुलसी को मिलाकार पीने से पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही मौसमी संक्रमण में भी आराम मिलता है.-खाने में भी तुलसी का रस और पत्ते शामिल करने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है.

रोज सुबह तुलसी का पानी पीने के फायदे-सर्दी-जुकाम और गले में खराश महसूस होने पर तुलसी का पानी पीने से राहत मिलती है.-डायबिटीज के मरीजों को भी तुलसी का पानी पीने की सलाह दी जाती है. इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.-नियमित रूप से तुलसी का पानी पीने से टॉक्सिक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.-तुलसी का पानी पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं. कब्ज और लूज मोशन की समस्या से भी राहत मिलती है. इसके अलावा पेट भी ठीक रहता है.-रोज सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पिएं. यह बुखार में भी बहुत लाभकारी होता है. इससे वायरल इंफेक्शन से काफी हद तक बचा जा सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)