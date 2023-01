क्या 30 साल होती है बच्चा पैदा करने की सही उम्र? अधिकतर लोग कन्फ्यूज, यह कहती है साइंस

All About Age and Fertility: अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के और लड़कियों को युवावस्था में ही शादी कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चे पैदा होने में परेशानी का सामना न करना पड़े. कुछ लोग संतान पैदा करने की परफेक्ट उम्र 20 साल मानते हैं, तो कई लोग 30 के बाद माता-पिता बनना बेहतर समझते हैं. शादी और बच्चे पैदा करने की सही उम्र को लेकर लंबे समय से बहस चली आ रही है. हर किसी की सोच इसे लेकर अलग होती है. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई उम्र और बच्चे पैदा करने को लेकर गहरा कनेक्शन है. क्या 30-40 साल से ज्यादा के लोग पैरेंट्स नहीं बन सकते? इस बारे में जरूरी बातें जानते हैं.

मेडिकल न्यूज टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा पैदा करने की कोई परफेक्ट उम्र नहीं होती है, जो सभी के लिए समान हो. हर किसी के लिए यह उम्र अलग हो सकती है. महिलाएं आमतौर पर किशोरावस्था (Teenage) से लेकर मेनोपॉज (Menopause) तक बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं, जबकि पुरुष 60 या 70 की उम्र तक पिता बन सकते हैं. हालांकि यह सभी बातें लोगों की हेल्थ के ऊपर काफी डिपेंड करती हैं. कुछ महिला और पुरुषों की फर्टिलिटी लंबे समय तक अच्छी रहती है, तो कुछ लोग कम उम्र में ही फर्टिलिटी खो देते हैं. इसकी कई वजह हो सकती हैं.

इस बारे में क्या कहती है साइंस?

साइंस के अनुसार जब कोई भी लड़का या लड़की अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब उनकी प्रजनन क्षमता शुरू होती है. आमतौर पर मेल और फीमेल्स में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी 20 से 30 साल के बीच होती है. अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अनुसार, महिलाओं को 30 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी में थोड़ी कमी महसूस करती हैं. यह 35 और 45 की उम्र के बीच काफी कम हो जाती है. 30 साल की हेल्दी महिला में हर महीने गर्भधारण की लगभग 20% संभावना होती है.

40 की उम्र के बाद यह आंकड़ा 5% से भी कम हो जाता है. यह एक नेचुरल प्रक्रिया है. हालांकि मेनोपॉज की उम्र करीब 50 साल होती है और मेनोपॉज से पहले तक महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं. पुरुषों की बात की जाए, तो उनकी फर्टिलिटी की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, लेकिन उम्र के साथ उनके स्पर्म काउंट और क्वालिटी में कमी हो जाती है. 60 साल के बाद पुरुषों के पिता बनने की राह काफी मुश्किल हो सकती है.

कम उम्र में भी हो सकती हैं कई समस्याएं

उम्र ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, जिससे जो किसी महिला की गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित होती है. अमेरिका में लगभग 12-13% कपल्स को गर्भवती होने में समस्या होती है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो. पर्सनल हेल्थ से बच्चे पैदा करने की क्षमता हर उम्र में प्रभावित होती है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) और एंडोमेट्रियोसिस जैसी मेडिकल कंडीशन कम उम्र में ही फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर और फाइनेंशिल कंडीशन की वजह से भी लोग कुछ हद तक प्रभावित होते हैं.

माता-पिता बनने की नहीं कोई परफेक्ट एज

किसी व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करने के सही समय की भविष्यवाणी करना असंभव है. कुछ लोग 20 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करने के लिए बायोलॉजिकल रूप से तैयार हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक और भावनात्मक रूप से सही जगह पर नहीं होते. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बच्चा पैदा करने का मौका गंवा दिया है. व्यक्तियों को अपने लिए सहा निर्णय लेने से पहले सभी फैक्टर पर विचार करना चाहिए. हालांकि महिलाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मेनोपॉज के बाद वे बच्चा पैदा नहीं कर सकतीं. मेनोपॉज की एवरेज उम्र 51 साल है. कई पुरुष अपने 60 के दशक और उसके बाद भी पिता बन सकते हैं, जबकि कुछ लोग कम उम्र में फर्टिलिटी खो सकते हैं.