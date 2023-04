How To Keep Your Brain Sharp: पजल्‍स, क्रॉसवर्ड्स, चेस और कई प्रॉब्‍लम सॉल्विंग गेम्‍स ना केवल मन लगाने का जरिया हैं, बल्कि ये आपके दिमाग को स्टिमुलेट करने का काम भी करते हैं. 2014 में हुए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो बुजुर्ग ब्रेन एक्‍सरसाइज करने वाले गेम्‍स या एक्टिविटीज में शामिल रहे, उनकी तर्क शक्ति और अनुभूति की गति अन्‍य की तुलना में कई गुना अधिक रहती है. यही नहीं, बच्‍चों और युवाओं के ब्रेन के विकास में भी ऐसे गेम्‍स काफी फायदेमंद होते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए किन माइंड गेम्‍स को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.

ब्रेन शार्प करने वाले ब्रेन गेम्‍स

क्रॉसवर्ड खेलें फोर्ब्स हेल्‍थ के मुताबिक, इंटरनेशनल न्यूरोसाइकोलॉजी सोसाइटी के जर्नल में एक अध्ययन में पाया गया कि क्रॉसवर्ड पहेली खेलने से डिमेंशिया की संभावना रखने वाले मरीजों की स्मृति में गिरावट को दूर करने में मदद मिलती है. इस तरह अगर आप अपनी याददाश्‍त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसे खेल सकते हैं.

जिगसॉ पजल्‍स जिगसॉ पजल (Jigsaw Puzzle) भी ब्रेन को शॉर्प रखने में काफी उपयोगी है. फ्रंटियर्स ऑफ एजिंग न्यूरोसाइंस में 2018 के एक अध्ययन से पता चला है कि यह कई संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है और विजुअल मेमोरी को बढ़ा सकता है.

सिलाई-कढ़ाई शोधों में यह पाया गया है कि अगर आप बुनाई या सिलाई कढ़ाई आदि करते हैं तो यह स्‍पर्श कौशल से चीजों को याद रखने, क्रम में समझने और उसे याद रखने में मदद कर सकता है. यह आपके समय का उपयोग और क्रिएटिविटी को भी प्रोत्‍साहित करता है.

कार्ड गेम अगर आप कार्ड में ब्रीज गेम खेलते हैं तो इससे आप खुद की प्‍लानिंग को याद रखने, उसे फॉलो करने और दिमाग में कॉम्‍प्‍लेक्‍स प्‍वाइंट सिस्‍टम को ध्‍यान में रखने के प्रॉसेस में आते हैं, जिससे संज्ञानात्‍मक क्षमता और याद रखने की क्षमता में विकास होता है.

कुछ नए डांस मूव्स सीखेंडांस आपके फिजिकल फिटनेस को तो ठीक रखने में मदद करता ही है. यह मेमोरी पावर को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. आपको संगीत की गति और उसकी मनोदशा के साथ-साथ अपने साथियों के साथ ता‍लमेल बनाना, अपने बॉडी को लंबे समय तक क्रम से स्‍टेप याद रखना भी जरूरी है. यह स्पर्श, दृश्य, मोटर स्किल और श्रवण क्षमता को भी बढ़ाता है.