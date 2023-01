कंघी करते समय हाथों में आ जाता है बालों का गुच्छा, तो खाना शुरू कर दें ये सुपरफूड्स, बाल्डनेस से भी मिलेगी राहत

How to Stop Graying of Hair, hair fall: पिछले कुछ समय में हमारी लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है. अनहेल्दी खानपान का हमारे स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ा है. बालों का झड़ना भी एक शारीरिक समस्या है. आजकल कम उम्र के लोग भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं. तेजी से गिरते बालों की वजह कई बार स्ट्रेस भी होने लगता है. एक्सपर्ट की मानें तो बाल गिरने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के तौर-तरीके शामिल हो सकते हैं. कई बार अधिक तनाव की वजह से भी बाल गिरने लगते हैं.

गिरते बालों और गंजेपन से बचने के लिए लोग महंगे महंगे और केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार यह प्रोडक्ट फायदा पहुंचाने की बजाए आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं. हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप नेचुरल तरीके से बाल झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते है तो आपको एक बड़ा फर्क महसूस होगा.

गाजर का जूस पिए: गाजर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहदफायदेमंद होती है. इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपको फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचा सकते हैं. गाजर में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसमे पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे बालो को जड़ से मजबूत बनाते हैं. इससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है.

पालक का करें सेवन: आयरन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है. बालों की ग्रोथ के लिए आयरन की जरूरत होती है और पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है. सर्दियों के मौसम में पालक के पराठे और पालक के साग का उपयोग कर सकते हैं.मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है पैरों की मालिश, ब्लड सर्कुलेशन भी रहता है ठीक

शकरकंद का सेवन: शकरकंद को स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं. यह बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है. शकरकंद में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जड़ से बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यह जरूरी होता है. दूसरी तरफ शकरकंद के सेवन से स्कैल्प में सीबम का प्रोडक्शन भी बढ़ता है.

फ्लैक्स सीड्स का सेवन: फ्लैक सीड्स कई तरह के पोषण से भरपूर होते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ये दोनों ही पोषक तत्व बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं.

खट्टे फलों का सेवन करें: बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो. इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से कई बार बाल झड़ने लगते हैं. इसलिए जरूरी है कि विटामिन सी से भरपूर खट्टे फलों का सेवन करें. सर्दियों में कीवी, संतरा, नींब औक कीनू जैसे फल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.

एवोकाडो का सेवन: एवोकॉडो एक फल है जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है. इस फल में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है. डेली रूटीन में एक एवोकाडो का सेवन किया जाए तो यह शरीर विटामिन ई की अच्छी मात्रा पहुंच सकती है. इससे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)