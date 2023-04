किस वक्त ग्रीन टी पीना फायदेमंद, डाइटिशियन ने बताया खास चाय को पीने का सही तरीका, रोज सिर्फ इतने कप पीएं

How Much Green Tea Safe To Consume: ग्रीन टी पीने का क्रेज इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है. सभी उम्र के लोग अपना वजन घटाने और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं. ग्रीन टी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ करते हैं, तो कई लोग लंच के बाद ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो सोने से पहले ग्रीन टी लेते हैं. अब सवाल उठता है कि ग्रीन टी पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा है. साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि ग्रीन टी कितने कप पीनी चाहिए. इन सभी सवालों के जवाब डाइटिशियन से जान लेते हैं.

नोएडा के डाइट मंत्रा की फाउंडर डाइटिशियन कामिनी सिन्हा कहती हैं कि ग्रीन टी में कई पोषक तत्व होते हैं और इसे एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है. ग्रीन टी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर होती है. आमतौर पर कम से कम प्रोसेस्ड ग्रीन टी को सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. तमाम लोग वजन घटाने के लिए ग्रीन टी का सेवन करते हैं और इसका असर भी देखने को मिलता है. लेकिन ग्रीन टी का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए. सही तरीके से ग्रीन टी पीने पर शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं.

गर्मियों में टमाटर का जूस पीने के 7 फायदे आगे देखें…

ग्रीन टी पीने के लिए कौन सा समय बेस्ट?

डाइटिशियन कामिनी सिन्हा के मुताबिक ग्रीन टी का सेवन सुबह के वक्त करना फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद कैफीन लोगों की अलर्टनेस को इम्प्रूव कर देता है. ग्रीन टी के साथ दिन की शुरुआत करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कुछ रिसर्च में यह भी बात सामने आई है कि वर्कआउट पहले करने से तुरंत पहले ग्रीन टी पीने से काफी फायदा मिलता है. इससे फैट बर्न होता है और मसल्स को डैमेज होने से बचाया जा सकता है. लंच के बाद भी ग्रीन टी पी सकते हैं लेकिन रात में सोने से पहले ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए. ऐसा करने से नींद आने में दिक्कत हो सकती है.

यह भी पढ़ेंं- क्या सच में बीयर पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है बाहर, गंगाराम के यूरोलॉजिस्ट ने बताया सच, जानकर उड़ जाएंगे होश

कितने कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद?

डाइटिशियन की मानें तो ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए. एक दिन में दो से तीन कप ग्रीन टी पीना ही फायदेमंद माना जाता है. ज्यादा ग्रीन टी पीने से पेट में समस्या हो सकती है. ग्रीन टी में कैफीन होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैफीन का ज्यादा सेवन करने से मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर पड़ता है. अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो ग्रीन टी पीने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ेंं- शरीर में इतना होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर ने बताए HDL बढ़ाने के 5 तरीके