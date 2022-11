सर्दियों में इन 5 तरीकों से बूस्ट करें Immunity, सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन की हो जाएगी छुट्टी

विटामिन C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड्स से इम्यूनिटी मजबूत होती है. सर्दियों में आप खूब फल और सब्जियां खाएं, ताकि इम्यूनिटी इंप्रूव की जा सके.

How To Boost Immunity In Winter Season: इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है और हल्की सर्दी महसूस होने लगी है. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसे कॉमन फ्लू भी कहा जाता है. कॉमन फ्लू और अन्य इंफेक्शन से बचने के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने की जरूरत होती है. अब सवाल उठता है कि इम्यूनिटी कैसे मजबूत की जाए? गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल की पूर्व डाइटिशियन कामिनी सिन्हा से इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आसान तरीकों के बारे में जान लेते हैं.

सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के 5 आसान तरीके

खूब पीएं पानी : मौसम ठंडा होने की वजह से अधिकतर लोग पानी पीना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है. ऐसा करने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है और आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. इससे बचने के लिए हर दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीएं.

फल और सब्जियां खाएं : सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए खूब फल और सब्जियां खानी चाहिए. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल आपकी इम्यूनिटी मजबूत करते हैं. संतरे में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है. रोज एक संतरा खा सकते हैं. खट्टे फलों का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसके अलावा हरी सब्जियां खूब खाएं.