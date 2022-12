किचन के ये मसाले दांत दर्द को मिनटों में कर सकते हैं दूर ! आप भी जान लें इन्हें

Best way to get relief from toothache – अक्सर लोगों को दांत में दर्द का सामना करना पड़ता है. आपके दांत में ये दर्द उठने के अनेक कारण हो सकते हैं. कभी ठंडा-गर्म होने से झनझनाहट होती है, तो कभी दांतो मे कीड़ा लगने से भी दर्द का सामना करना पड़ता है. कभी कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, तो कभी दांतो की हाइजीन ना रखने से भी दर्द उठ सकता है. दांतों का ये दर्द मुंह से कब सिर तक पहुंच जाता है और दिमाग में उथल-पुथल मचाने लगता है, पता ही नही लगता. कभी-कभी दांतों के दर्द से होने वाली पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और ऐसे में लोग अक्सर स्पेशल पेन किलर का सहारा लेते हैं. लेकिन आज हम आप तक लेकर आए हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो दांत दर्द में राहत पहुंचा सकते हैं.

दांत दर्द में लौंग है रामबाण

हेल्थलाइन के अनुसार सदियों से लौंग को दांत दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. लौंग को दांत दर्द में इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, पहला कि आप लौंग के तेल को रुई से अपने दर्द से ग्रसित दांत पर लगा लें, और दूसरा यह कि आप लौंग के तेल को पानी में मिलाकर माउथ वॉश भी कर सकते हैं.

अजवाइन भी है कारगर

अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती हैं, जिस वजह से यह दांतो को बैक्टीरिया के प्रकोप से बचाता है. अजवाइन के तेल को नॉर्मल तेल में मिलाकर आप अपने दर्द से ग्रसित दांत पर लगा सकते हैं.

हल्दी से भी इलाज संभव

हल्दी के एंटीबायोटिक गुणों से सभी वाकिफ हैं, ऐसे में आप हल्दी को सरसो के तेल और तक से मिलाकर अपने दर्द वाले दांत पर लगा सकते हैं. इससे आपके दांत के दर्द में काफी राहत मिलेगी.

हींग और नींबू करेगा कमाल

अगर आपके दांत में असहनीय पीड़ा हो रही है, तो आप हींग में नींबू का रस मिलाकर भी अपने दांतो पर लगा सकते हैं, इससे आपके दर्द में राहत मिलेगी.