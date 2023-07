सिर्फ विटामिन D ही नहीं, इसकी कमी से कमजोर होती हैं हड्डियां, देरी से भरते हैं घाव, 5 फूड के सेवन से होगी भरपाई

विटामिन C की कमी से जोड़ों में दर्द हो सकता है. कीवी में भरपूर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है.

Source Of Vitamin C: शरीर को स्वस्थ और तंदरुस्त रखने के लिए कई विटामिंस और पोषक तत्वों की जरूरत होती है. शरीर में किसी भी विटामिन की कमी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह बेहद जरूरी विटामिन सी है. इसकी कमी होने पर शरीर में बहुत कमजोरी लगती है. विटामिन C की कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. इससे जोड़ों में दर्द होने लगता है. इसके अलावा इसकी कमी होने पर चोट का घाव भी देरी से भरता है. विटामिन C की कमी होने पर इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि शरीर में विटामिन C का लेवल बना रहे. आइए आज हम आपको विटामिन सी से भरपूर कुछ सुरपफूड्स बताते हैं.

1.कीवी: हेल्थलाइन में छपी एक खबर के मुताबिक, कीवी में कई तरह के पोषक तत्व, विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं. इसी कारण इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता है. यह विटामिन C का एक बेहतरीन स्त्रोत है. इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. रोजाना कीवी खाने से विटामिन C की कमी को दूर किया जा सकता है.

2.ब्रोकली: ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है. यह एक हेल्दी फूड है. इसे आप सलाद के रूप में भी कहा सकते हैं. ब्रोकली के सेवन से कैंसर का खतरा भी कम होता है. अगर आपको विटामिन C की कमी है तो आप रोजाना इसका सेवन करें.

3.लीची: लीची खाने में बेहद स्वादिष्ट फल होता है. यह कई विटामिंस और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. लीची में भरपूर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है. लीची खाकर से विटामिन C की कमी को दूर कर सकते हैं. बड़े काम की है काली हल्दी, होंगे कई लाभ आगे देखें…

4. स्ट्रॉबेरी: स्ट्रॉबेरी में मैग्नीज, फोलेट समेत कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं. यह विटामिन C का भी अच्छा स्त्रोत है. इसके सेवन इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. अगर आप भी विटामिन C की कमी से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन करें.

5. संतरा: संतरा कई लोगों का पसंदीदा फल होता है. इसमें कई विटामिंस और पोषक तत्व मौजूद होते हैं. संतरा में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है. यह विटामिन C का बेस्ट स्त्रोत है. इसके सेवन से विटामिन C की कमी को दूर किया जा सकता है.