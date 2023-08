वायरल बुखार में नहाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर ने बताई हैरान करने वाली बात, भूलकर भी न करें गलती

Should Be Take Bath When Sick: बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर वायरल बुखार भी खूब कहर बरपा रहा है. डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार होता है और यह जानलेवा भी हो सकता है. बुखार आने पर अक्सर लोग नहाना छोड़ देते हैं. अधिकतर लोग मानते हैं कि बुखार में नहाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है. क्या हुआ कई बुखार या अन्य मौसमी बीमारियां होने पर नहाने से बचना चाहिए? इस बारे में सच्चाई डॉक्टर से जान लेते हैं. उनसे यह भी जानेंगे कि बुखार आने पर नहाने से शरीर पर क्या असर होता है और नहाने के लिए किस तरह का पानी फायदेमंद हो सकता है.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के मुताबिक बुखार आने पर नहाने से कोई दिक्कत नहीं होती है और सभी लोग ऐसा कर सकते हैं. बुखार आने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बॉडी में दर्द भी होने लगता है. बुखार से शरीर में कमजोरी आ जाती है और लोगों का नहाने के लिए मन नहीं करता है. हालांकि ऐसी कंडीशन में गुनगुने पानी से नहाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. नहाने से आपका बुखार कम हो सकता है और मसल्स को आराम मिल सकता है. हल्के गर्म पानी से नहाने से शरीर का दर्द भी दूर हो जाता है.

बुखार में नहाना पॉसिबल न हो तो क्या करें?

कई बार तेज बुखार की वजह से लोगों कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है और उठने-बैठने में भी दिक्कत आने लगती है. ऐसी कंडीशन में अगर नहाना पॉसिबल ना हो तो क्या किया जाए? इस सवाल पर डॉ. सोनिया रावत कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुखार में नहाना नहीं चाहता है, तो वह तौलिया को ठंडे पानी से गीला करके अपना शरीर पोंछ सकता है. इससे भी बुखार से कुछ हद तक राहत मिल जाएगी और शरीर की जकड़न दूर हो जाएगी. भीगे तौलिया से शरीर को साफ करना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है. ऐसा करना सेहत के लिए फायदेमंद है. हालांकि ऐसा करते वक्त बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

बुखार आने पर कौन से दवा लेना सुरक्षित?

डॉक्टर की मानें तो बुखार आने पर सिर्फ पैरासिटामोल टेबलेट ही लेनी चाहिए. अगर दो-तीन दिन के बाद भी बुखार ठीक ना हो तो आपको डॉक्टर से मिलकर ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. बुखार को लेकर लापरवाही करने से आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत भी पैदा हो सकती है.

