गर्दन और कमर दर्द को न करें नजरअंदाज, आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बढ़ सकता है पेन

Causes of Neck and Back Pain: गर्दन और कमर का दर्द भले ही देखने में सामान्य हो लेकिन यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है. कोरोना महामारी के बाद से वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते चलन की वजह से लोग घंटो एक ही पोजिशन में बैठ कर काम करते हैं. आइए जानते हैं कि हमारी डेली रूटीन के वे कौन कौन से काम हे जिनकी वजह से बैक और नेक पेन की समस्या कई गुन बढ़ सकती है.











Follow us on