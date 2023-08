How to Get Rid of Fatigue Fast: थकान और कमजोरी के कई कारण होते हैं लेकिन आमतौर पर जब लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं तो थककर चूर हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रत्ती भर का काम करने के बाद थकान हो जाती है. उन्हें कमजोरी भी ज्यादा होने लगती है. इन लोगों में मुख्य रूप से विटामिन और मिनिरल्स की कमी होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे देश में 70 प्रतिशत लोगों को विटामिन बी 12 की कमी होती है लेकिन अधिकांश को इस बात का पता नहीं होता. विटामिन की कमी के कारण बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी होती है. अगर कोई गंभीर बीमारी न हो, तो मुख्य रूप से विटामिन और मिनिरल्स की कमी ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक जब शरीर में आयरन, विटामिन बी 2, बी 5, बी 6, बी 9, बी 12, विटामिन डी, विटामिन सी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो थकान और कमजोरी बढ़ जाती है. इसके लिए डाइट में सुधार कर इसे दूर किया जा सकता है. हमारे आसपास कई ऐसे फूड हैं जिनका सेवन कर हम बहुत जल्दी थकान और कमजोरी को दूर भगा सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं ये फूड.

थकान भगाने वाले फ्रूट्स

1. चैरी-चैरी तुरंत एनर्जी देने वाला फ्रूट है. चेरी की जगह आप स्ट्रॉबेरी, रस्पबेरी, जामुन इत्यादि फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं. चेरी में इसमें फ्लेवेनोएड होता है और यह फाइबर से भरपूर होता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनिरल्स होता है जो थकान और कमजोरी को बहुत जल्दी दूर करता है.

2. केला-केला बेहद पौष्टिक फ्रूट है. केले में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. पोटैशियम की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र यानी नसें कमजोर होने लगती है. नसें कमजोर होने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और थकान और कमजोरी आ जाती है. पबमेड सेंट्रल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि केला एनर्जी ड्रिंक से कहीं अधिक शक्तिवर्धक फ्रूट है. केले में कई प्रकार के विटामिंस और कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत एनर्जी देता है.

3. बादाम-बादाम में संपूर्ण पोषक तत्व छुपा होता है. आमतौर पर बादाम को लोग याददाश्त की समस्या के लिए खाते हैं लेकिन यह शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है. बादाम में कई तरह के विटामिंस, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो बहुत जल्दी थकान और कमजोरी को दूर भगाता है.

4. चिया सीड्स-चिया सीड्स आज के जमाने का सुपरफूड है. चिया सीड्स में संपूर्ण पोषक तत्व पाया जाता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है. चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी पर्याप्त मात्रा में होता है. इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ सियना के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अलर्टनेस को बढ़ाता है जिससे थकान तुरंत दूर होती है.

5. ओट्स-ओट्स प्रोटीन का खजाना है. प्रोटीन की कमी से भी थकान और कमजोरी हो सकती है. ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है. यह ब्लड शुगर स्पाइक को भी कम करता है.

