स्किन और बालों को चमकदार रखने के लिए इन फूड्स का करें सेवन, कोलेजन और बायोटिन की कमी होगी पूरी

Collagen And Biotin For Skin And Hair: हेयर और स्किन केयर की बात जब भी आती है तो कोलेजन और बायोटिन के महत्‍व के बारे में चर्चा जरूर होती है. इन दोनों को ही हेल्‍दी बालों और स्किन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, अधिकतर लोग इन दोनों के काम और फायदों के बारे में विस्‍तार से नहीं जानते और इन दोनों को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं. जबकि वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर कोलेजन और बोयोटिन हेल्‍दी रहने के लिए क्‍यों जरूरी होते हैं.

कोलेजन और बायोटिन में अंतरमेडिकल न्यूज़ टुडे के मुताबिक कोलेजन स्किन को शेप और टेक्‍सचर देने का काम करता है. स्किन इसका प्रोडक्‍शन खुद करता है और जब इसके प्रोडक्‍शन में कमी आने लगती है तो चेहरे पर रिंकल आदि की समस्‍या शुरू हो जाती है. जबकि बायोटिन, जो विटामिन बी है, इसकी आपूर्ति आप अपने भोजन या सेप्‍लीमेंट की मदद से भी कर सकते हैं. बायोटिन एक एंजाइम है जो शरीर में हेल्‍दी फैट, ग्‍लूकोज, अमीनो एसिड से प्रोटीन तैयार करता है और इसकी कमी की वजह से हेयर फॉल, स्किन इंफेक्‍शन, नाखून खराब आदि होने लगते हैं.

इन दोनों के फायदेबालों के झड़ने की एक बड़ी वजह शरीर में बोयोटिन की कमी का होना है. बायोटिन हेयर ग्रोथ को अच्‍छा करने का भी काम करता है. यह बालों को मोटा बनाने और हेल्‍दी रखने में भी बहुत अधिक फायदेमंद है. हालांकि शोधों में ऐसा पूरी तरह सही नहीं माना गया है. जहां तक कोलेजन की बात है तो एक शोध में पाया गया कि कोलेजन प्रोडक्‍शन बढ़ने से स्किन में हाइड्रेशन, एलास्टिसिटी, रफनेस और स्किन डेंटिसिटी में काफी फायदा मिला, जिसकी कमी से स्किन पर रिंकल आदि नजर आने लगते हैं.

कोलेजन रिच फूडड्राइ फूड्स, लेगम्‍स, सीड्स, सोया प्रोडक्‍ट

बायोटिन रिच फूड्स

चिकन, फिश, हड्डी का सूप, अंडा, मीट, मिल्‍क प्रोडक्‍ट, बादाम, सेव, केडल चीज, दही आदि.

कुछ जरूरी जानकारियां-ये दोनों ही इंसान की सेहत के लिए जरूरी हैं.-शरीर में बायोटिन की कमी से स्किन रैश और हेयर फॉल हो सकते हैं.-आप इसे सेप्‍लीमेंट के रूप में भी खा सकते हैं.-उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेजन प्रोडक्‍शन कम होने से स्किन पर एजिंग के लक्षण आने लगते हैं.