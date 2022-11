गिलोय का सेवन यूरिक एसिड को कम करने में करता है मदद, ऐसे करें इसका प्रयोग

How To Consume Giloy For Uric Acid – यूरिक एसिड का बढ़ना इन दिनों सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है. यूरिक एसिड के बढ़ने से ज्‍वाइंट्स पेन, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द व जकड़न की समस्‍या हो सकती है. हालांकि यूरिक एसिड अचानक नहीं बढ़ता इसलिए हल्‍के लक्षण आते ही इसका उपचार शुरू किया जा सकता है. ये समस्‍या मुख्‍यरूप से प्‍यूरीन युक्‍त फूड आइटम्‍स के खाने से विकसित होती है. इसलिए जरूरी है कि इस समस्‍या को शुरुआत में ही नियंत्रित कर लिया जाए. यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जा सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, हाई यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए गिलोय को अपनाया जा सकता है. इसके सेवन से यूरिक एसिड से तो राहत मिलेगी साथ ही स्किन और पेट संबंधी विकार में भी सुधार आ सकता है. चलिए जानते हैं यूरिक एसिड के लिए कैसे करें गिलोय का प्रयोग.

क्‍या है गिलोयहेल्थ लाइन के अनुसार गिलोय एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है जो कई समस्‍याओं में राहत दिला सकती है. हेल्‍थलाइन के अनुसार गिलोय के तने से निकला रस गाउट के उपचार के लिए अत्‍यधिक प्रभावी है क्‍योंकि ये शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड के स्‍तर को बेअसर करने में मदद करता है.

गोलियों के रूप में सेवन करेंगिलोय के रस का स्‍वाद थोड़ा कड़वा होता है इसलिए कई लोग इसका सेवन करने से हिचकिचाते हैं. जिन लोगों को इसका स्‍वाद पसंद नहीं आता वे इसकी गोलियों का सेवन कर सकते हैं. गिलोय की गोलियां आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं. इन गोलियों को प्रतिदिन सुबह के समय लिया जा सकता है. याद रहे गोलियां लेने से पहले डॉक्‍टर से परामर्श अवश्‍य कर लें.

बनाएं फ्रेश जूसगिलोय का फ्रेश जूस लेने से कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स से छुटकारा मिल सकता है. गिलोय जूस बनाने के लिए गिलोय की पत्तियों या स्‍टैम्‍स को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह इसे एक गिलास पानी में डालकर उबाल लें. इस पानी को तब तक उबालें जबतक कि पानी आधा न रह जाए. फिर इसे छानकर गुनगुना पिएं.

आंवला और बैरीज के साथजिन लोगों को गिलोय का जूस पसंद नहीं है वे इसे आंवला और बैरीज के जूस के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं. ये विटामिन सी और एंटी-ऑक्‍सीडेट्स से भरपूर जूस होता है जो स्किन, पेट, किडनी और लिवर के लिए बेहतर माना जाता है.यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए गिलोय के जूस का सेवन किया जा सकता है. जूस के अलावा गोलियां भी फायदेमंद हो सकती हैं.