चीकू का सेवन डायबिटीज में हो सकता है नुकसानदायक, जानिए कैसे

Chikoo Can Be Harmful In Diabetes-हालांकि वर्तमान में डायबिटीज को लेकर लोग काफी सजग हो गए हैं लेकिन कई बार डायबिटिक पेशेंट ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो डायबिटीज को बढ़ा कर सकती है. ऐसा ही एक फल है चीकू जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है.











Follow us on