डायबिटीज से राहत पाने के लिए इन रूट वेजिटेबल्स का करें इस्तेमाल, कुछ ही दिनों में दिखेगा बड़ा फर्क

How to control Diabetes in Winter: सर्दियों का मौसम आ चुका है. यह वह मौसम है जिसमें लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देते हैं. हेल्थ बनाने के लिए सर्दियों का मौसम जितना उपयुक्त है उतना ही अधिक इस मौसम में अलग अलग प्रकार के वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है. वायरस से बचने के लिए सर्दियां हमें अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को भी मजबूत बनाने का अवसर देती हैं क्योंकि इस मौसम में बहुत सी ऐसी सब्जियां और फल आते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो भी आप सर्दियों में कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों का अपने आहार में प्रयोग कर सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार डायबिटीज के मरीज को शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना पड़ता है और साथ ही इस बात भी कड़ाई से ध्यान रखना पड़ता है कि वह ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें शुगर न हो. सर्दियों में कई ऐसी सब्जियां आती हैं तो डायबिटीज रोगियों को उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकती हैं…आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास सब्जियों के बारे में..

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार सर्दियों के मौसम में डायबिटीज रोगियों के लिए जड़ वाली सब्जियां काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं जो उनके रक्त शर्करा को प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं…

शलजम: शलजम एक जड़ वाली सब्जी है. इसमें कार्ब की मात्रा बेहद कम होती है और फाइबर और पानी से भरपूर होती है. यह ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करती है और साथ ही इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी काफी मदद मिलती है.

चुकंदर: डायबिटीज रोगियों के लिए चुकंदर किसी रामबाण से कम नहीं है. इसके सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल होती है साथ ही शुगर की वजह से आंखों को पहुंचने वाली क्षति का जोखिम भी कई गुना कम हो जाता है. चुकंदर में पाया जाने वाला अल्फा इलोइक एसिड हाई ब्लड शुगर लेवल नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. इसमें पाया जाने वाला बीटालेन और नियो बीटानिन इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं.

गाजर: सर्दियों में आने वाले गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसका प्रयोग डायबिटीज रोगी गाजर का सब्जी, सलाद, जूस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. गाजर में विटामिन ए, विटामिन-सी, विटामिन-के, पोटैशियम, फाइबर और आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.

मूली: डायबिटीज रोगियों को सर्दियों में मूली का प्रयोग करना चाहिए. मूली में ग्लूकोसाइनोलेट और आइसोथियोसाइनेट जैसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं. ये दोनों ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. मूली का सेवन आपके शरीर के प्राकृतिक एडिपोनेक्टिन उत्पादन को भी बढ़ाता है, एक हार्मोन जो आपको इंसुलिन प्रतिरोध से बचाता है.