दिवाली में डायबिटीज पेशेंट भी ले सकते हैं मिठाई का आनंद, बस चीनी की जगह करें इन स्वीटनर्स का प्रयोग

Use These Sweeteners Instead Of Sugar- हालांकि अब मार्केट में कई शुगर फ्री और डायबिटीज फ्रेंडली मिठाईयां उपलब्‍ध हैं जिसमें काफी कम मात्रा में स्‍वीटनर का प्रयोग किया जाता है. लेकिन मार्केट में मिलने वाली डायबिटिक फ्रेंडली मिठाईयों की गारंटी नहीं है कि इसमें रिफाइंड शुगर का प्रयोग किया गया है या नहीं.











Follow us on