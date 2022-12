Causes of Different types of Diabetes: क्या है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज, जानें इनके होने का कारण

Causes of Different types of Diabetes. डायबिटीज एक ऐसा गंभीर रोग है, जो आजकल सामान्य होता जा रहा है. अगर आपको डायबिटीज की प्रोब्लेम है, तो आपका शरीर ग्लूकोज को सही से प्रोसेस करने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो पाता. यह ग्लूकोज हमें उस आहार से मिलता है, जिसका सेवन हम करते हैं. डायबिटीज कई तरह की होती है जैसे टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज. हर प्रकार की डायबिटीज के कारण अलग-अलग होते हैं. लेकिन, यह समस्या हर प्रकार में एक ही होती है और वो है ब्लडस्ट्रीम में ग्लूकोज का अधिक होना. इसके उपचार में दवाइयां और इंसुलिन शामिल है. इसके साथ ही डायबिटीज के रोगी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बेहद जरूरी है. आइए जानें क्या हैं इन विभिन्न तरह की डायबिटीज के कारण?

टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के क्या कारण हैं?डायबिटीज कई अन्य हेल्थ प्रोब्लेम का कारण बन सकती है जैसे हार्ट प्रोब्लेम, आंखों में समस्या आदि. इसके तीन मुख्य प्रकार हैं टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसके कारण इस प्रकार हैं:

टाइप 1 डायबिटीज के कारणहेल्थलाइन के अनुसार टाइप 1 डायबिटीज को ऑटोइम्यून कंडीशन माना जाता है. इसका अर्थ है कि हमारा इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज में बीटा सेल्स पर गलती से अटैक करता है और उसे उन्हें खत्म कर देता है. पैंक्रियाज वो पार्ट है जो इंसुलिन बनाता है. इस अटैक के कारणों के बारे में सही जानकारी नहीं है.

टाइप 2 डायबिटीज के कारणटाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में होती है. इसका अर्थ है कि इसमें हमारा शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे पैंक्रियाज को अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना पड़ता है, जब तक कि यह डिमांड को पूरा नहीं कर पाता. इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है. इसके सही कारणों का पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर इसका कारण बन सकते हैं, जैसे-जेनेटिक्स-खराब लाइफस्टाइल-अधिक वजन या मोटापा-अन्य हेल्थ फैक्टर

जेस्टेशनल डायबिटीजजेस्टेशनल डायबिटीज इंसुलिन-ब्लॉकिंग हार्मोन के कारण होती है, जो प्रेग्नेंसी के दौरान प्रोड्यूज होता है. यह डायबिटीज सिर्फ गर्भावस्था में ही होती है. यह समस्या उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है जो पहले से ही प्रीडायबिटीज हों या जिनकी डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री हो.