चक्कर, ज्यादा पसीना आना हो सकते हैं प्री-डायबिटीज के संकेत, ऐसे करें लाइफस्टाइल मैनेज

How To Manage lifestyle In pre-diabetes - डायबिटीज शरीर के तापमान को मेंटेन रखने वाली प्राकृतिक क्षमता को समाप्‍त कर देती है. इसलिए डायबिटीज होने पर अधिक पसीना आना या पसीने की कमी हो सकती है. जरूरत से ज्‍यादा पसीना आना, चक्‍कर या पैरों में सुन्‍नपन प्री-डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं.











Follow us on