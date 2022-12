यूरिन में आती है अमोनिया की बदबू ? जानें क्या हो सकती है इसकी वजह

Know The Reason Of Smell Of Ammonia In Urine – यूरिन शरीर का वेस्‍ट लिक्विड होता है जो किडनी द्वारा बनाया जाता है. ये ब्‍लड में मौजूद टॉक्‍सिंस को फिल्‍टर करने का काम करता है. यूरिन में मुख्‍य रूप से पानी, नमक, यूरिया और यूरिक एसिड होता है. आमतौर पर यूरिन में बदबू और रंग में परिवर्तन व्‍यक्ति की हेल्‍थ, डाइट और लाइफस्‍टाइल के कारण हो सकती है. कई बार यूरिन में अमोनिया की बदबू भी आ सकती है. हालांकि इसके लिए कई कारण जिम्‍मेदार हो सकते हैं. यूरिन में अमोनिया की बदबू आना सामान्‍य है लेकिन जब लगातार कई दिनों तक ऐसी स्थिति का सामना करने पड़े तो समझिए किसी समस्‍या का सं‍केत है. चलिए जानते हैं यूरिन में अमोनिया की बदबू क्‍यों आती है और क्‍या है इसका कारण.

डिहाइड्रेशनडिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन में अमोनिया की बदबू आ सकती है. मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार डिहाइड्रेशन की समस्‍या तब आती है जब व्‍यक्ति पर्याप्‍त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करता या फिर उल्‍टी और दस्‍त की वजह से शरीर का सारा पानी निकल जाता है. यूरिन में केमिकल की मात्रा अधिक हो जाने पर अमोनिया की बदबू आ सकती है. यदि यूरिन में अमोनिया की मात्रा अधिक है तो यूरिन में बुलबुले और उसका रंग गहरा पीला या ब्राउन दिखाई दे सकता है.

यूटीआईयूटीआई यानी यूरिनरी ट्रेक्‍ट इंफेक्‍शन दुनियाभर में सबसे आम बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन है जो हर साल 15 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं. यूटीआई महिला या पुरुष किसी को भी अपना शिकार बना सकता है. बैक्‍टीरिया के कारण यूरिन में अमोनिया की बदबू आ सकती है.

प्रेग्‍नेंसीप्रेग्‍नेंट महिलाओं को यूटीआई होने का अधिक खतरा होता है जिस वजह से उनके यूरिन में अमोनिया की बदबू आने की आशंका बढ़ जाती है. यूटीआई प्रेग्‍नेंसी में कई समस्‍याओं का कारण बन सकता है जैसे समय से पहले डिलीवरी, लो बर्थ वेट और सेप्सिस आदि. इसलिए यूरिन में बदबू आने पर तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करें. इसके अलावा प्रेग्‍नेंसी में खाए जाने वाले विटामिन भी अमोनिया की बदबू के लिए जिम्‍मेदार हो सकते हैं.

किडनी डिजीजकिडनी डिजीज के कारण भी यूरिन में केमिकल की बदबू आ सकती है. किडनी की शिथिलता भी यूरिन में हाई बै‍क्‍टीरिया और प्रोटीन के लेवल का कारण बन सकती है. लेवल हाई होने पर भी यूरिन में अमोनिया की बदबू आ सकती है.

लिवर डिजीजकिडनी की तरह लिवर भी शरीर से टॉक्सिंस को निकालने और भोजन को पचाने में मदद करने के लिए जिम्‍मेदार होता है. यूरिन में हाई अमोनिया का स्‍तर भी बदबू को बढ़ावा दे सकता है. ब्‍लड और यूरिन में अमोनिया का स्‍तर तब बढ़ जाता है जब किडनी के काम करने के तरीके में किसी प्रकार की रुकावट आ रही हो.यूरिन में हल्‍की बदबू आना सामान्‍य है लेकिन जब बदबू तेज और तीखी आने लगे तो यूरिन से संबंधित समस्‍या की ओर इशारा हो सकता है. यूरिन में अधिक बदबू आने पर डॉक्‍टर से अवश्‍व संपर्क करें.