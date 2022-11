हाथ और पैर में होने वाली खुजली न करें नजरअंदाज, इस बीमारी के हो सकते हैं संकेत

Causes of itching in hands and feet- क्या आपको भी अक्सर हाथ और पैरों में खुजली होना शुरू हो जाती है. आपको यह नॉर्मल खुजली लगती है तो हो सकता है आप गलत हों. इस तरह की खुजली को सामान्य समझ कर नजरअंदाज करने की गलती बिलकुल भी न करें. ऐसा करने से आपकी स्थिति और गंभीर हो सकती है. यह डायबिटीज के लक्षण भी हो सकते हैं क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को सामान्य लोगों से ज्यादा खुजली होती है. अगर आप इसे शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेते हैं तो आपको इसके इलाज में काफी मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

डायबिटीज के दौरान खुजली होने के कारण

मेडिकल न्यूज़टुडे के अनुसार डायबिटीज के दौरान आपको सामान्य से थोड़ी ज्यादा खुजली हो सकती है. कई बार यह खुजली नर्व फाइबर के डैमेज होने के कारण हो सकती है.आमतौर पर इस खुजली का मुख्य कारण पोली न्यूरोथेरेपी होता है. यह डायबिटीज की ही एक समस्या होती है जब व्यक्ति के हाई ब्लड शुगर के कारण नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है.

लक्षण

इसके लक्षण सभी में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को पेरीफेरल न्यूरोथैरेपी देखने को मिलती है तो उसके पैरों के निचले भाग में खुजली ज्यादा देखने को मिलती है.

इलाज

डायबिटीज को समय समय पर मैनेज करते रहें और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा न बढ़ने दें.ज्यादा गर्म पानी से नहाना अवॉड करें.नहाने के बाद स्किन लोशन अप्लाई कर सकते हैं.ज्यादा सुगंध वाली चीज या लोशन आदि इस प्रयोग करने से बचें. डायबिटीज के मरीज के लिए खास लोशन बाजार में उपलब्ध होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं.