क्या रोजाना 2 लीटर पानी पीना बीमारियों से मुक्ति का रामबाण है? जानिए क्या है सच्चाई

How much water drink per day: जल ही जीवन है. यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. हमारे शरीर का 60 प्रतिशत हिस्सा पानी से ही बना है. अगर पानी हमारे शरीर के अंदर न पहुंचे तो हमारी जिंदगी कुछ ही दिनों तक टिक पाएगी. ऐसे में अक्सर यह सवाल लोगों में पहेली की तरह रहता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए. अक्सर सोशल मीडिया पर इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया जाता है कि रोजाना 2 लीटर पानी या 8 गिलास पानी सेहत के लिए बेहतर होता है. ऐसा कहा जाता है कि रोजाना 2 लीटर पानी पीने से शरीर हमेशा हाइड्रेट रहता है और इससे कई बीमारियां शरीर से दूर रहती है. लेकिन एक नई रिसर्च में कहा गया है कि रोजाना 2 लीटर पानी पीने का फॉर्मूल मिथ से कम नहीं है.

रोजाना 2 लीटर पानी पीने की सलाह एक मिथ

ग्लोबल डायबिटेकि कम्युनिटी की वेबसाइट डायबेट्स के मुताबिक 2 लीटर पानी पीने से हाइड्रेट रहने की बात मिथ है. यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ अबेरदिन के शोधकर्ताओं ने किया है. अध्ययन में कहा गया है कि रोजाना 8 गिलास या 2 लीटर पानी पीने की मेडिकल सलाह बहुत छोटे से समूहों पर अध्ययन के बाद दी गई है लेकिन वैश्विक स्तर पर किए जा रहे इस अध्ययन में अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

युवा उम्र में ज्यादा पानी की खपत

शोधकर्ता इस बात को परखना चाहते थे कि क्या सच में रोजाना 2 लीटर पानी पीने के बाद बीमारियों से दूर रहा जा सकता है. शोधकर्ताओं ने 8 से 96 साल के 23 अलग-अलग देशों में 5600 लोगों पर अध्ययन किया. शोधकर्ताओं ने इन सबके पानी लेने की मात्रा के बारे में पूछा और पहले और बाद के हेल्थ डाटा का विश्लेषण किया. ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी गई है. यह 1.5 से 2 लीटर के बीच है. हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इतना पानी पीने से हमेशा हाइड्रेट रहा जा सकता है या इससे बीमारियां नहीं होती. आमतौर पर युवा उम्र में कुछ लोग 4 लीटर तक पानी पी लेते हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पानी पीने की मात्रा में कमी आने लगती है.