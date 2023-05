चाय से पहले पानी पीने की आदत कितनी सही? क्या इसका साइंटिफिक कारण है? कितनी देर पहले पीना जरूरी, जानें सब कुछ

Drinking Water Before Tea is Right: भारत में चाय-कॉफी पीना सिर्फ आदत भर नहीं है बल्कि यह हमारे कल्चर का हिस्सा है. जब भी थकान होती है या हम कहीं से आते हैं, चाय या कॉफी की चुस्की जरूर लेते हैं. कहीं दोस्तों के साथ हैं तो भी चाय पीते हैं. घर में कोई मेहमान आए तो भी पहले चाय से ही स्वागत किया जाता है. सुबह बिस्तर से उठने के बाद और रात में बिस्तर पर लेटने से पहले लोग दो-तीन बार चाय या कॉफी पी ही लेते हैं. हालांकि ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं चाय और कॉफी दोनों एसिडिक होती है और दोनों से पेट में गैस बनती हैं. ज्यादा चाय या कॉफी दोनों नुकसानदेह है.

ऐसे में चाय-कॉफी पीने से पहले कुछ लोग पानी पीते हैं ताकि चाय और कॉफी में मौजूद एसिडिक नेचर को कम किया जा सके. लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण हैं. इसी विषय को लेकर हमने अपोलो अस्पताल बेंगलुरु में चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. प्रियंका रोहतगी से बात की.

क्या पानी पीने से कम हो जाता है खतरा

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि बहुत कम लोगों को पता है कि चाय का एसिडिक नेचर होता है. यानी यह पेट में जाकर गैस बनाती है. चाय और कॉफी दोनों एसिड बनाती है. चाय का पीएच वैल्यू 6 जबकि चाय का पीएच वैल्यू 5 है. ऐसे में जब यह एसिड का निर्माण ज्यादा करेगी तो कई घातक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाएगा. यहां तक कि अल्सर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर हम चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पी लें तो इसके एसिडिक प्रभाव के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं. चाय पीने से पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो यह आंत में एक लेयर बना देता है जिससे एसिड का असर कम हो जाता है.

चाय पीने के नुकसान का असर

दूसरी ओर चाय और कॉफी में टैनिन नाम का कंपाउड पाया जाता है जिसके कारण चाय या कॉफी का स्वाद कसैला होता है. टेनिन के कारण ही हल्का नशा जैसा भी महसूस होता है. टैनिन आंत के टिशू को भी नुकसान पहुंचाता है. इससे पेट संबंधी कई समस्याएं पैदा होती है. इस कारण जी मितलना, उल्टी होना और पेट में दर्द होना आम बात है. हालांकि हम कितनी मात्रा में चाय पी रहे हैं और इसका क्या असर होता है, यह हरेक इंसान में अलग-अलग तरह से निर्भर करता है. लेकिन चाय पीने से पहले यदि पानी पी लिया जाए तो शरीर हाइड्रेट भी रहता है और पीएच भी बैलेंस रहता है. इसके साथ पानी मुंह के बैक्टीरिया को भी साफ कर देता है. चाय पीने से मुंह और दांतों को भी नुकसान होता है. लेकिन पानी पी लेने से वहां भी एक लेयर बन जाता है जिसके कारण वहां असर कम हो जाता है.

कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए

डॉ. प्रियंका रोहतगी कहती हैं कि चाय या कॉफी पीने के 15 मिनट पहले यदि पानी पी लिया जाए तो इसका फायदा ज्यादा होता है. इससे चाय से आए एसिड को डायल्यूट करने में मदद मिलती है. वहीं कैफिन का असर भी कम होता जिसके कारण नशा सा चढ़ जाता है.

