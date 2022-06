बारिश के मौसम में बढ़ जाता है कान में इंफेक्शन का खतरा, इस तरह करें बचाव, देखभाल

Causes of Ear Infection during Monsoon: बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो दिलाता ही है, लेकिन साथ ही सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याएं भी लेकर आता है. इनमें सर्दी, खांसी, जुकाम के अलावा इंफेक्शन भी शामिल है. इस मौसम में बरती गई लापरवाही, आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. बारिश के मौसम में फंगल इंफेक्शन और सीजनल फ्लू के अलावा कान का इंफेक्शन भी अधिकतर लोगों को परेशान करता है. बरसात के पानी की वजह से कानों में तेज़ दर्द और सुन्न सा महसूस होने की समस्या कई लोगों को होती है. अगर आपको भी यही समस्या होती है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे उपाय, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में कान की समस्या से बच रह सकते हैं.

अपोलो स्पेक्ट्रा मुंबई के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. अंकित जैन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान बताया कि बारिश का मौसम शुरू होते ही स्किन, आंख और कान से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. इससे बचने का तरीका यही है कि आप इस मौसम में खास सावधानी बरतें. डॉक्टर किन ज़रूरी सावधानियों के बारे में बता रहे हैं आइए जानते हैं.

क्या है कानों के इंफेक्शन के लक्षण

-कान में दर्द महसूस होना.-कान के बाहरी हिस्से में लालपन होना.-कान के अंदर खुजली महसूस होना.-ठीक तरह से आवाज़ न सुन पाना.-कान में हमेशा भारीपन महसूस होना.-कान से सफेद, पीला या किसी और रंग का पस निकलना.

अगर आपको ऊपर बताए गए इन लक्षणों में से कुछ भी महसूस हो, तो बिना देर किए एक्सपर्ट से मिलें, ताकि इंफेक्शन की समस्या पर समय रहते काबू पाया जा सके.

इस तरह करें कानों की देखभाल

– कानों को हमेशा सूखा रखें.– कान पोंछने के लिए सॉफ्ट कॉटन के साफ कपड़े का इस्तेमाल करें.– कानों में हमेशा ईयरफोन लगाए रहने की गलती न करें.– दूसरों का इस्तेमाल किया ईयरफोन यूज करने से बचें.– ईयर बड का इस्तेमाल न करें. ये कानों में इंफेक्शन को बढ़ा सकते हैं.– ईयरफोन को समय-समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें, ताकि इंफेक्शन न हो.– गले का ख्याल रखें. गले की खराश और इंफेक्शन की वजह से कान में इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.