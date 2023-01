सुबह उठते ही एड़ी में होने लगता है दर्द? हो सकती हैं ये 5 बड़ी वजह, जानें घरेलू उपचार

Reason Of Feet Pain In The Morning: कुछ लोग सुबह उठते ही एड़ियों में तेज दर्द की शिकायत करते हैं और कई बार जमीन पर पैर रखना भी दूभर हो जाता है. एड़ी में होने वाला दर्द अपने आप ठीक नहीं होता लेकिन फिर भी अधिकतर लोग इस दर्द को नजरअंदाज करते हैं. सुबह के समय एड़ी में दर्द प्‍लांटर फेशिआइटिस या एक्‍लीट टेंडिनिटिस जैसी स्थिति के कारण हो सकता है. हालांकि दर्द को कम करने के लिए बर्फ की सिकाई आरामदायक हो सकती है लेकिन यदि दर्द लंबे समय तक रहता है तो इसका सही उपचार कराना आवश्‍यक है. लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि सुबह उठते ही एड़ी में दर्द क्‍यों होता है. चलिए जानते हैं इसके कारणों के बारे में.

प्‍लांटर फेशिआइटिसहेल्‍थलाइन के अनुसार प्‍लांटर फेशिआइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर के लिगामेंट में सूजन या लालिमा आ जाती है. एड़ी और उंगलियों को जोड़ने वाली लिगामेंट जब किसी कारणवश सूज जाती है तो प्‍लांटर फेशिआइटिस की समस्‍या हो सकती है. इसके लक्षण सुबह के वक्‍त व्‍यक्ति को अधिक महसूस हो सकते हैं.

अकिलिस टेंडोनिटिसअकिलिस टेंडोनिटिस टिशू का वे गुच्‍छा है जो मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है. जब इन टिशू में सूजन आ जाती है तो एड़ी में दर्द हो सकता है. सुबह के समय इसके लक्षण अधिक महसूस होते हैं क्‍योंकि शरीर के इस हिस्‍से में ब्‍लड सर्कुलेशन काफी कम हो सकता है.

रूमेटाइड अर्थराइटिसरूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्‍लांटर फेशिआइटिस का खतरा बढ़ जाता है जिसके परिणामस्‍वरूप सुबह के समय एड़ी में दर्द हो सकता है. इस स्थिति को घरेलू उपचार से कंट्रोल किया जा सकता है.

स्‍ट्रेस फ्रैक्‍चरपैरों का अत्‍यधिक उपयोग, अनुचित तकनीक या तीव्र एथलेटिक एक्टिविटी से एड़ी में स्‍ट्रेस फ्रैक्‍चर हो सकता है. ये दर्द कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकता है. इस स्थिति में सूजन और चलने में तकलीफ हो सकती है.

दर्द को कम करने के घरेलू उपचार–बर्फ से सिकाई–मसाज–स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज–ऑइंटमेंट का उपयोग–एड़ी में बैंडेज बांध सकते हैं