तेजी से वजन घटाने के लिए डिनर में खाएं ये 5 सब्जियां, चर्बी होगी कम

Five vegetables in dinner for fast weight loss – बेली फैट केवल दिखने में ही आप को इनसिक्योर नहीं करता है बल्कि यह आपके स्वास्थ के लिए भी काफी खतरनाक है और इसे कम करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. यह आगे चलकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बनता है. डिनर में कुछ हल्की फुल्की सब्जियों को शामिल करके वजन कम किया जा सकता है. डिनर में आपको आमतौर पर हेल्दी और काफी लाइट भोजन ही खाना चाहिए. आइए जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जो डिनर में शामिल करनी चाहिए और जो आप की चर्बी कम करने में मददगार हो सकती हैं.

पालक : एनडीटीवी के अनुसार अगर हेल्दी सब्जी की बात आए तो पालक कैसे पीछे रह सकती है. इसके साथ ही अन्य हरी सब्जियां जैसे केल, ब्रोकली, लेट्यूस आदि का सेवन करने से पौष्टिक जरूरतें भी पूरी होती हैं और इनमें फैट बर्न करने की क्षमता भी होती है इसलिए इनका सेवन जरूर करें.

मशरूम : मशरूम की पौष्टिक वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है. यह शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके वेट और फैट लॉस करने में मदद करते हैं.

फूल गोभी : फूल गोभी में फाइबर होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल आदि भी होते हैं जो आपकी भूख शांत करने में मदद करते हैं और आपको ओवर ईटिंग से बचाते हैं.

कद्दू : कद्दू में कैलोरी कम होती हैं और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसे सलाद की तरह भी खाया जा सकता है और सब्जी की तरह भी. अपनी वेट लॉस डाइट में इसे जरूर शामिल करें. डिनर में इसे खाने से लाभ मिलते हैं क्योंकि यह पच भी काफी आसानी और काफी तेजी से जाता है.