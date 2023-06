WHO Alert on Chicken: अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं और बड़े शौक से इसे खाते हैं, तो सावधान हो जाइए. आपका पसंदीदा चिकन आपको दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी बीमारी का शिकार बना सकता है. इसी को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी जारी की है. WHO ने आगाह किया है कि चिकन से एंटीमाइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस यानि AMR की बीमारी हो सकती है, जो दुनिया में दसवीं सबसे बड़ी बीमारी है. हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली ने बताया कि चिकन खाने से सबसे तेजी से लोग AMR का शिकार बन रहे हैं. अब सवाल उठता है कि पोषक तत्व जैसे प्रोटीन मिनरल और विटामिन से भरपूर चिकन सेहत के लिए खतरनाक कैसे हो सकता है. चलिए इस बारे में जान लेते हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पोल्ट्री फॉर्म में आजकल चिकन को तंदुरुस्त और मोटा ताजा बनाने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं. इससे चिकन के शरीर में काफी ज्यादा एंटीबायोटिक जमा हो जाते हैं. जिसका सीधा असर चिकन खाने वाले लोगों के शरीर पर पड़ता है. ऐसे में समय के साथ आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और उसका असर यह होता है कि आपके शरीर पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना कम हो जाता है. चिकन खाने से शरीर में आने वाले एंटीबायोटिक कुछ समय बाद एंटीमाइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस AMR में बदल जाते हैं. ऐसे में बॉडी कई तरीके के इंफेक्शन का शिकार हो सकती है. चिंता वाली बात यह है कि से इन्फेक्शन का इलाज भी बेहद मुश्किल हो सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरीके से एंटीबायोटिक शरीर में जमा हो जाता है और AMR की समस्या बढ़ जाती है, उसे देखते हुए सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में शाकाहार को अपनाएं. हरी सब्जी, पनीर, दूध व दही का इस्तेमाल करें. इन शाकाहारी चीजों में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ऐसे में आप चिकन को अवॉइड कर इस परेशानी से अपना बचाव कर सकते हैं. शाकाहर अपनाने से आपकी सेहत को कई अ्य फायदे भी होते हैं. इससे आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है.

