आपने खाने की आदत में किया सुधार तो बीमारी और मौत का जोखिम भी होगा कम, जानें ये टिप्स

Eating Habit that Lower the Risk of Disease and Death : अगर आप लंबी उम्र तक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको हेल्‍दी डाइट की हैबिट रखना जरूरी होता है. हेल्‍दी डाइट, मसलन जिसमें खूब सारी सब्जियां और तरह तरह के फल शामिल हों. इसके अलावा, अगर आप अपने डाइट में चीनी, नमक और फैट की मात्रा को कम कर लें तो ये आपको कई बीमारियों से बचाने और मौत के जोखिम को भी कम कर सकता है. अगर आप इन तीनों का अधिक सेवन कर रहे हैं तो ये आपके शरीर में कई हेल्‍थ इश्‍यू की वजह बन सकता है.

ईटदिसनॉटदैट के अनुसार, एक शोध में इस बात की पुष्टि की गई है कि अगर सोडियम युक्‍त नमक का सेवन अधिक किया गया तो ये खतरनाक बीमारियों और मौत की वजह बन सकता है.

नमक का विकल्‍प क्‍योंशोध में पाया गया कि सोडियमयुक्‍त नमक के विकल्‍प को अपने डाइट में शामिल करने से सिस्टोलिक रक्तचाप और डायस्टोलिक रक्तचाप में भी कमी आई. इसके अलावा, जब हृदय संबंधी घटनाओं और मृत्यु दर की बात आती है तो नमक के विकल्प का इस्‍तेमाल सुरक्षा प्रदान करने में काफी मददगार साबित हुआ.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

यहां भी पढ़ें: डायबिटीज में लापरवाही से बढ़ जाता है शुगर लेवल, इन बातों का रखें ध्यान

नमक के विकल्‍प के फायदेमेडिकल न्‍यूज टुडे के मुताबिक, जब आप सोडियमयुक्‍त नमक की मात्रा कम करते हैं और इसके विकल्‍प को अपनाते हैं तो इससे ना केवल आपका ब्‍लड प्रेशर में सुधार आता है, साथ ही स्‍ट्रोक, हार्ट अटैक और इससे होने वाली मौत का खतरा भी कम हो सकता है.

गुणों से भरपूर शहद से जुड़ी रोचक बातें आगे देखें…

इस तरह लाएं बदलाववैसे तो नमक में सोडियम इंटेक और आयोडीन इंटेक को लेकर अब काफी बदलाव किया जा चुका है. चीन के एक शोध के मुताबिक यह पाया गया है कि अब दुनिया तेजी से आयोडीन युक्त और पोटेशियम युक्त नमक सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद हैं. इसके अलावा, अगर आप इसमें ड्राई हर्ब और मसाले का इस्‍तेमाल करें तो इसमें एंटीऑक्‍सीडेंट गुण को बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः दिल के लिए बेहद फायदेमंद है तैराकी, होते हैं ये 4 बड़े लाभ

पोटैशियम इंटेक बढ़ाएंयह भी पाया गया कि सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप डाइट में पोटैशियमयुक्‍त चीजों का सेवन करें. ऐसा करने से आप लंबी उम्र तक अधिक हेल्‍दी रह सकते हैं. इसके लिए डाइट में उन फल या सब्जियों को शामिल करें जिसमें पोटैशियम की मात्रा अच्‍छी हो.