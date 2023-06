How To Use Neem Leaf for Diabetes: डायबिटीज की बीमारी दुनियाभर में महामारी की तरह फैल रही है. भारत में भी डायबिटीज के करोड़ों मरीज हैं. हर उम्र के लोग इस खतरनाक बीमारी का तेजी से शिकार हो रहे हैं. यह ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो जाए, तो जिंदगीभर इसे कंट्रोल करना पड़ता है. शुगर के मरीजों को खान-पान में बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई फूड्स शुगर को तेजी से बढ़ा देते हैं. वैसे तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेहद सिंपल डाइट और दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. नीम के पत्तों को शुगर कंट्रोल करने में बेहद असरदार माना जाता है. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई नीम के पत्ते ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से जान लेते हैं.

यूपी के अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सरोज गौतम के अनुसार नीम के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी नीम के पत्ते खाना फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद के मुताबिक नीम की पत्तियों में पित्त और कसाय रस पाया जाता है, जो शरीर के अंदर पहुंचकर मधुर रस यानी ब्लड शुगर को कम करता है. नीम की पत्तियों में कई फ्लेवोनोइड्स समेत कई अन्य तत्व होते हैं, जो पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट करते हैं. इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. नीम की पत्तियों का सेवन करने से त्वचा रोग से भी राहत मिल सकती है. नीम की पत्तियों का सेवन सही तरीके से करने पर ही फायदा मिलता है.

5 नट्स हाई कोलेस्ट्रॉल करेंगे तेजी से कम आगे देखें…

कैसे खाएं नीम की पत्तियां?

डॉ. सरोज गौतम कहती हैं कि सुबह-सुबह खाली पेट 4-5 नीम की पत्तियों को चबाकर खाएं और उसके बाद पानी पी लें. इससे नीम की पत्तियां शरीर में पहुंचकर डायबिटीज को कंट्रोल करेंगी. जो लोग नीम की पत्तियां नहीं खा पाते, वे नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम के तेल का सेवन करने से भी ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिल सकती है. नीम की पत्तियों में मौजूद तमाम तत्व त्वचा से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. नीम की पत्तियां खाने में कड़वी होती हैं, लेकिन उनमें तमाम औषधीय गुण होते हैं. हालांकि जिन लोगों का ब्लड शुगर अत्यधिक रहता है या उन्हें कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे लोग डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें.

यह भी पढ़ें- शरीर में कितना होना चाहिए गुड-बैड और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, कब बन जाता है घातक, यहां चेक करें चार्ट

कौन से लोग न खाएं नीम के पत्ते

आयुर्वेदिक डॉक्टर की मानें तो अत्यधिक दुबले-पतले लोग, प्रेग्नेंट महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बॉडी पेन और बच्चों को नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए. जिन लोगों की सर्जरी हुई हो, ऐसे लोगों को नीम की पत्तियां नहीं खानी चाहिए. जो लोग लो ब्लड शुगर की परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी नीम की पत्तियां नहीं खानी चाहिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है. बुजुर्ग लोगों को नीम की पत्तियां कम खानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- 83 साल के हॉलीवुड एक्टर की 29 वर्ष की गर्लफ्रेंड ने दिया बच्चे को जन्म, क्या है पिता बनने की सही उम्र? एक्सपर्ट से जानें