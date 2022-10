त्योहारों पर ज्यादा मीठा और ऑयली खाने से बढ़ सकती है एसिडिटी की समस्या, इस तरह करें बचाव

How To Detox Body In Festive Season: हेल्थ को लेकर चाहें कितना भी कांशियस हो जाएं, लेकिन जब बारी त्योहारों की आती है, तो खान-पान को देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल है. त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. जो काफी लंबा चलने वाला है. ऐसे में मीठा और ऑयली खाना हर घर की रसोई में जरुर बनता है. क्योंकि इस खाने के बिना त्यौहार फिंका सा लगता है. वैसे मीठा और ऑयली खाना कहीं से भी हेल्दी नहीं होता. इससे सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और एसिडिटी भी बढ़ जाती है. ऐसे में बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है. कुछ आसान सी टिप्स की मदद से मीठा और ऑयली खाने के बाद बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है.

गुनगुना पानीस्टाइलक्रेज़ के मुताबिक मीठा या ऑयली खाना खाने के बाद गुनगुना पानी जरुर पियें. गुनगुना पानी पीने से डायजेशन सही रहता है. अगर पानी नहीं पिया तो छोटी आंत शरीर से अतिरिक्त पानी सोखने लगती है, जिससे डिहाईड्रेशन होने लगता है और एसिडिटी बढ़ सकती है.

डिटॉक्स ड्रिंकऑयली खाना या मीठा खाने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन फायदेमंद हो सकता है. डिटॉक्स ड्रिंक ऑयली खाने के बाद सिस्टम में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके लिए नींबू के रस से बना डिटॉक्स ड्रिंक सबसे अच्छा होता है.

वॉक करेंत्योहारों के सीजन में आमतौर पर खाना ना चाहते हुए भी भारी हो जाता है. क्योंकि उसमें ऑयली खाने के साथ मीठा भी शामिल होता है. ऐसे में एसिडिटी से बचने के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आधे घंटे की वॉक जरूर करनी चाहिए.

प्रोबायोटिक्स फायदेमंदबॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से प्रोबायोटिक्स का सेवन करना शुरू कर सकते हैं. इससे डायजेशन सिस्टम अच्छा रहता है. ऑयली खाना या फिर मीठा खाने के बाद पेट को सही रखने के लिए डाइट में दही भी शामिल करें.

खूब खाएं फल और सब्जियांफल और सब्जियां बॉडी को सबसे अच्छे तरीके से डिटॉक्स करने में मदद करती है. इसमें विटमिन के साथ खनिज तत्व और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं. इसका एक ग्लास जूस ऑयली और मीठा खाने से होने वाली मुश्किल से बचा सकता है. इससे एसिडिटी की समस्या दूर रहती है. त्योहारों में मीठा और ऑयली खाना खाने से पहरेज करना मुश्किल होता है. ऐसे में ये टिप्स बॉडी को डिटॉक्स करने में मददगार साबित हो सकती हैं.