Brain Exercise Is Necessary With Aging : शोधों में यह पाया गया है कि ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप अपने ब्रेन को शार्प और एक्टिव बना सकते हैं. इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मस्तिष्क पर उम्र के असर को कम कर सकते हैं और इन्‍हें हर वक्‍त स्वस्थ रख सकते हैं. दरअसल, बढ़ती उम्र और मानसिक शारीरिक गतिशीलता कम होने का असर बॉडी के साथ हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, जिससे एल्‍हाइमर जैसी बीमारियां हावी हो सकती हैं. अगर आप बढ़ती उम्र में भी ब्रेन गेम या फिजिकल एक्‍सरसाइज करते रहें तो आपकी याददाश्त, एकाग्रता और फ़ोकस उम्र के हर पड़ाव में अच्‍छी रहेगी.

ब्रेन के लिए एक्‍सरसाइज क्‍यों जरूरीहेल्‍थलाइन के मुताबिक, दरअसल जब आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं या फिजिकल एक्‍सरसाइज करते रहते हैं तो इससे ब्रेन में ब्‍लड का फ्लो अच्‍छा रहता है. ब्‍लड फ्लो अच्‍छा रहने से ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई ब्रेन के हर सेल्‍स में अच्‍छी रहती है और यहां के छोटे-छोटे टिश्‍यू भी हेल्‍दी बने रहते हैं. यही नहीं, एंजायटी, स्‍ट्रेस के नकारात्‍मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि हर उम्र में ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल और मेंटल एक्‍सरसाइज करते रहें.

मेंटल हेल्‍थ को रखता है हेल्‍दी शोधों में पाया गया है कि जब आप अपने शरीर को एक्टिव करते हैं तो ब्रेन में कई न्‍यूराट्रांसमिटर जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन आदि रिलीज होता रहता है. ये स्‍ट्रेस, एंग्‍जायटी आदि को दूर करने और मूड को अच्‍छा रखने में मदद करता है. यही नहीं, शोधों में पाया गया है कि अगर आप दिन में कम से कम 20 से आधा घंटा भी खुद का एक्टिव रखें तो आपका रिएक्‍शन टाइम इंप्रूव होता है. ब्रेन के एक्टिव रहने से न्‍यू सेल्‍स बनते रहते हैं और डिमेंशिया या अल्‍जाइमर जैसी बीमारियों के होने की संभावना काफी कम हो जाती है.

ब्रेन को इस तरह रखें एक्टिव–हर वक्‍त कुछ नया सीखने में हिचकें नहीं और अपने पसंद की चीजों को तो जरूर सीखें. मसलन, नई भाषा, म्‍यूजिक इंस्‍ट्रूमेंट, गीत, संगीत आदि सीख सकते हैं.

-हर वक्‍त वीडियो गेम नुकसान नहीं पहुंचाता. अगर आप दिनभर में कुछ समय वीडियो गेम, मोबाइल गेम आदि के लिए निकालें तो ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखने के काम आ सकता है.

-सुबह और शाम आप फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वॉक पर जाएं और साथियों के साथ मिलना-जुलना करें.-आप अपने घर के छोटे सदस्‍यों के साथ बोर्ड गेम्‍स खेल सकते हैं. हंसी ठहाके आपके ब्रेन को फ्रेश और हेल्‍दी रखता है.-आप रोज पढ़ने, लिखने, चेस, क्रॉसवर्ड आदि के लिए समय निकालें.