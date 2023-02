Healthy Kidney: 5 टिप्स किडनी को बना देंगे ताकतवर, फिल्टर भी हो जाएगा साफ, तरीका भी है आसान

Best way to Keep Kidney Healthy: किडनी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. किडनी हमारे शरीर से कई तरह के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है. अगर किडनी काम करना बंद कर दें तो इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा. शरीर में खाना खाने के बाद कई तरह के टॉक्सिन बनते हैं. इन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी ही करती है. यह ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानकर पेशाब के रास्ते बहार निकाल देती है. इसके साथ ही किडनी शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखती है. इतना महत्वपूर्ण अंग होने के कारण किडनी में किसी तरह की परेशानी होने से पूरे शरीर में हलचल मच सकती है. यही कारण है कि किडनी की मजबूती जरूरी है. लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर हम अपनी किडनी को मजबूत बना सकते हैं.

जब शरीर में ज्यादा मिनिरल्स, केमिकल्स, सोडियम, कैल्शियम, पानी, फॉस्फोरस, पोटैशियम, ग्लूकोज आदि की मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इससे किडनी फंक्शन की क्षमता प्रभावित होने लगती है. आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, वह भी किडनी के लिए सही नहीं है. इसलिए सही लाइफस्टाइल और सही डाइट ही किडनी को मजबूत करने का तरीका है.

ऐसे होगी किडनी मजबूत

1.ब्रिस्क एक्सरसाइज-टीओआई की एक खबर में बताया गया है कि किडनी की मजबूती के लिए ब्रिस्क एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है. फिजिकल एक्सरसाइज से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को तंदुरुस्ती मिलती है. 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज किडनी को हेल्दी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ब्रिस्क एक्सरसाइज का मतलब तेज गति से चलना, साइकिल चलाना, दौड़ना आदि.

2. ब्लड शुगर कंट्रोल -किडनी पूरे शरीर के खून से गंदगी को छानकर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है. अगर खून में ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा है तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसलिए हर हाल में ब्लड शुगर को मैंटेन करना जरूरी है. ब्लड शुगर यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल का सही होना जरूरी है. ब्लड शुगर के अलावा हेल्दी किडनी के लिए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना जरूरी है.

3. वजन कम करना-अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपकी किडनी पर ज्यादा असर पड़ना तय है. किडनी की तंदुरुस्ती के लिए वजन को मैंटेन रखना बहुत जरूरी है. जैसे ही लोग ओवरवेट हो जाते हैं शरीर के जरूरी अंग कमजोर होने लगते हैं.

4. हेल्दी डाइट-हेल्दी किडनी के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है. किडनी को तंदुरुस्त रखने के लिए सीजनल सब्जियों का सेवन करें. फूलगोभी, बंदगोभी, पालक, चुकंदर, टमाटर, सेब, संतरा, अंगूर, साइट्रस फ्रूट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन आदि फल बहुत फायदेमंद है. इन फूड से किडनी के फिल्टर में घुस चुके गंदगी की सफाई हो जाती है.

गिलोय का इस्तेमाल यूरिक एसिड की कर देगा छुट्टी ! आगे देखें…

5.पर्याप्त पानी-किडनी की तंदुरुस्ती इस बात पर निर्भर है कि आप रोजना कितने तरल पदार्थों का सेवन करते हैं. आप जितना लिक्विड लेंगे उतनी ही आपकी किडनी हेल्दी रहेगी. ज्यादा पानी, जूस और पानी वाले फ्रूट का सेवन करने से किडनी को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में ज्यादा दबाव नहीं उठाना पड़ता बल्कि काम आसान हो जाता है. इसलिए दिन में पर्याप्त पानी पीना चाहिए.

इसे भी पढ़ें-5 संकेत दिखें तो समझ जाएं गले के कैंसर की शुरुआत हो चुकी, तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इलाज की संभावना बढ़ेगी

इसे भी पढ़ें-Lungs Cleaning: 5 उपाय फेफड़े के कोने-कोने में छुपी गंदगी की कर देंगे सफाई, काम थोड़ा मुश्किल, पर तरीका आसान