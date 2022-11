Eyes Are Getting Red Due To Contact Lens- लाइफस्‍टाइल और फैशन में होने वाले बदलाव ने कॉन्‍टेक्‍ट लेंस को अधिक बढ़ावा दिया है. वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत युवा कॉन्‍टेक्‍ट लेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं. हालांकि लेंसेस पहनने से पर्सनेलिटी में तो निखार आता ही है साथ ही चश्‍मा हटाने और लगाने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है. लेकिन, कई बार लगातार कॉन्‍टेक्‍ट लेंसेस पहनने से आंखे लाल हो जाती हैं जो कि किसी बड़ी समस्‍या का संकेत भी हो सकता है. वैसे तो लेंस छोटा और हानिरहित होता है लेकिन घंटों तक आंख की सतह पर चिपके रहने से आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है.

आंखों की सेफ्टी के लिए कॉन्‍टेक्‍ट लेंस को कुछ घंटों के बाद रिमूव करना बेहद जरूरी होता है. लेंस का प्रयोग करने से यदि हर बार आंखें लाल हो रही हैं तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में.

जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिसवेरी वेल हेल्थ डॉट कॉम के अनुसार जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो आमतौर पर कॉन्‍टेक्‍ट लेंस पहनने वाले लोगों में पाई जाती है. वेरीवैल हेल्‍थ के अनुसार जीपीसी एक प्रकार की सूजन है जो आंख में किसी बाहरी वस्‍तु का प्रयोग करने से हो सकती है. ये समस्‍या लेंस को ठीक ढंग से न पहनने या साफ करने की वजह से हो सकती है.

क्‍लेयरक्‍लेयर का अर्थ है कॉन्‍टेक्‍ट लेंस से होने वाली आंखे लाल. ये समस्‍या लेंस लगाने के दौरान आंख में बैक्‍टीरिया हो जाने के कारण हो सकती है. कई बार बैक्‍टीरिया लेंस में चिपके रह जाते हैं जिस वजह से भी आंख लाल हो सकती है.

कॉन्‍टेक्‍ट लेंस सॉल्‍यूशन का अधिक प्रयोगयदि कॉन्‍टेक्‍ट लेंस सॉल्‍यूशन का सही ढंग से प्रयोग न किया जाए तो आंखे लाल हो सकती हैं. सॉल्‍यूशन का अधिक प्रयोग, लेंस की सफाई न करना या लेंस पर सॉल्‍यूशन के रह जाने से आंख में सूजन और लालपन आ सकता है.

एलर्जीजिन लोगों की आंख में एलर्जी होती है उन्‍हें कभी-कभी कॉन्‍टेक्‍ट लेंस पहनने में परेशानी आ सकती है. एलर्जी के कारण आंख में लगातार खुजली, आंसू और देखने में समस्‍या आ सकती है. आंख में एलर्जी प्रदूषण या धूल से हो सकती है.

आंख में एलर्जी या बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन के कारण आंखे लाल हो सकती हैं. जो कॉन्‍टेक्‍ट लेंस पहनने से बढ़ सकती है. आंख में होने वाली समस्‍या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.