5 चीजों के साथ दही खाने की गलती कभी न करें, लेने के देने पड़ जाएंगे, स्किन से लेकर पेट तक में होगी दिक्कत

What Should Not Eat With Curd: दही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है. दही में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पौटैशियम, फॉस्फोरस आदि भरे होते हैं. दही दूध से फर्मेंटेशन होकर बनता है. इसलिए इसमें गुड बैक्टीरिया अरबों में होते हैं. ये गुड बैक्टीरिया शरीर के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन दही को कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाने से नुकसान हो सकता है. वैसे हम अपनी दादी-नानी कि हिदायत सुनते आ रहे हैं कि मछली के साथ दूध या दही नहीं खाना चाहिए. लेकिन विज्ञान में इसे लेकर क्या कहा गया है यह जानना जरूरी है. हालांकि दही के साथ मछली के अलावा कुछ अन्य चीजों का सेवन करने की मनाही होती है.

वैसे मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कई तरह के विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाए जाते हैं जबकि चूंकि दोनों प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है. आयुर्वेद में दही और मछली का एक साथ सेवन वर्जित माना गया है. क्योंकि दही और मछली को विरूद्ध आहार कहा जाता है. इसलिए दोनों को एक साथ खाने से कई तरह के नुकसान होते हैं.

दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए

1. मछली-टीओआई की खबर के मुताबिक दही के साथ मछली को नहीं खाना चाहिए. दही और मछली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है लेकिन दोनों प्रोटीन में अंतर है. दोनों में अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं. दोनों तरह के प्रोटीन को एक साथ खाने से डाइजेशन में समस्या हो जाती है. इससे एसिडिटी बनती है और गैस की समस्या हो सकती है. डाइजेशन सही से नहीं होने के कारण अग्निबंध हो सकती है जिसके कारण बाद में स्किन पर रैशेज निकल सकते हैं.

2. ऑयली फूड-दही के साथ ऑयली फूड जैसे कि पराठा, भठूरे, पूरी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे डाइजेशन की प्रोब्लम हो सकती है और पूरा दिन लेजीनेस फील होता रहता है. यही कारण है जिसमें दही के साथ ऑयली फूड को खाने के लिए मना की जाती है.

3. आम-दही के साथ आम भी खाने की सलाह नहीं दी जाती है. इसे एक साथ खाने से पेट फूल जाता है और बहुत अधिक गैस बनने लगती है. चूंकि आम की तासीर गर्म होती है और दही की ठंडी. इसलिए जब दोनों को एक साथ खाते हैं डाइजेशन की दिक्कत होती है. इससे स्किन पर रेशेज आ सकते हैं. दोनों को एक साथ मिलाकर खाने से टॉक्सिन भी बन सकता है.

4. प्याज-आम की तरह प्याज की तासीर भी गर्म होती है. वहीं दही कुलेंट का काम करता है. दोनों को एक साथ खाने से एलर्जी, एक्जिमा, सोरिएसिस और रैशेज भी निकलने लगते हैं.

5. दूध-दही और दूध को एक साथ मिलाने से एसिडिटी, हार्टबर्न और पेट फूलने की समस्या हो सकती है.

