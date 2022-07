किडनी को हेल्दी रखना है तो डाइट में शामिल करें ये 4 फल

Ways to Take Care of Kidney: हम सभी जानते हैं किडनी यानी गुर्दा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है. किडनी हमारे शरीर में छन्नी जैसे फिल्टर की तरह कार्य करती है, जो हमारे शरीर से सभी तरह के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है. हम जो आहार लेते हैं उसमें पोषक तत्वों के साथ कुछ हानिकारक तत्व भी मौजूद होते हैं. किडनी रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करती है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का रास्ता तय करती है. शरीर में किडनी ना केवल हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है, बल्कि रक्तचाप को संतुलन रखने तथा शरीर में अन्य केमिकल्स के स्तर को संतुलित करने में भी मदद करती है. इसीलिए किडनी हमारे शरीर का एक अभिन्न जरूरी अंग है, जिसकी देखभाल करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए इन फलों का सेवन करें-

हेल्थलाइन के अनुसार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना आवश्यक है जिसे आपकी किडनी दुरुस्त रहेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे.

अनानास

अनानास स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है यह विटामिन सी से भरपूर होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, अनानास में मौजूद फाइबर किडनी से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं. इसीलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आहार में अनानास को शामिल कर सकते हैं.

जामुन

जामुन स्वाद के साथ कई गुणों से भरपूर होता है इसमें कई तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो किडनी को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर सकते हैं, जामुन में मौजूद पोटैशियम सोडियम और फास्फोरस किडनी के लिए काफी फायदेमंद होता है.

लाल अंगूर

लाल अंगूर स्वाद और स्वास्थ्य गुणों से भरपूर होता है इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट किडनी को यदि बनाए रखने में आपकी मदद करता है, लाल अंगूर को किडनी फ्रेंडली फ्रूट भी कहा जाता है.

पपीता

पपीता पोटेशियम,विटामिन, और फाइबर से भरपूर होता है जो किडनी को स्वस्थ करने के लिए सभी पोष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध कराता है. पपीता किडनी के साथ-साथ आपके पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है.