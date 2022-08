कोल्ड और फ्लू में खाएं ये 3 चीजें, डाइटिशियन नमामी अग्रवाल ने बताए सर्दी-जुकाम में इन्हें खाने के फायदे

Foods to Eat in Cold and Flu: कोल्ड और फ्लू एक ऐसी समस्या है, जिससे लोग हर समय परेशान रहते हैं. खासकर, बारिश के सीजन में या फिर मौसम बदलने के दौरान खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, बंद नाक से बच्चे से लेकर बड़े तक परेशान रहते हैं. बंद नाक, गले में खराश, बार-बार छींके आने से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है. कोल्ड एंड फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है, जिसमें नाक और गला सबसे अधिक प्रभावित होता है. यदि आपको भी कोल्ड और फ्लू परेशान कर रहा है, तो आप अपनी डाइट में तीन तरह के फूड जैसे लहसुन, नारियल पानी और सूप को ज़रूर शामिल करें. इनमें मौजूद पोषक तत्व सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करते हैं. जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन तीनों हेल्दी चीजों को कोल्ड एंड फ्लू में लेने की सलाह दी है. आइए जानते हैं इन चीजों को कोल्ड-फ्लू में लेने से क्या फायदे होते हैं.

कोल्ड एंड फ्लू में पिएं सूप

न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन नमामी अग्रवाल कहती हैं कि जिन लोगों को कोल्ड और फ्लू है, उन्हें गर्म सूप का सेवन करना चाहिए. गर्म लिक्विड लेने से सर्दी-जुकाम में आराम मिलता है. यदि आप गर्म वेजिटेबल सूप पीते हैं तो बंद नाक, कफ के कारण सीने में जकड़न कम होती है. ऐसे में आप दिन भर में दो से तीन बार सूप का सेवन करें. इससे आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे मिनरल्स, विटामिंस भी प्राप्त होंगे.

कोल्ड-फ्लू में खाएं लहसुन

लहसुन में कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. लहसुन के नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, खांसी, फ्लू के साथ ही कई अन्य रोगों से भी बचाव होता है. यह इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाता है. साथ ही कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, पेट संबंधित समस्याओं के होने के रिस्क को भी कम करता है. सर्दी-जुकाम के लक्षणों को अधिक गंभीर होने से बचाता है लहसुन. इतना ही नहीं, कच्चा लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है. लहसुन खून को पतला भी करता है.

पिएं नारियल पानी

नारियल पानी एक बेहतर एलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है. यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है. साथ ही इसके सेवन से ऊर्जा की भी कमी महसूस नहीं होती है. यदि आप सर्दी-जुकाम में नॉर्मल पानी कम पी रहे हैं, तो नारियल पानी का सेवन ज़रूर करें. इसमें कई तरह के विटामिंस, मिनरल्स भी होते हैं. यह फैट, कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल फ्री एक हेल्दी ड्रिंक है. इन तीन फूड आइटम्स के अलावा, आप प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे सामन फिश, अंडा, चिकन, हरी सब्जियां, खट्टे फलों का भी खूब सेवन कर सकते हैं.