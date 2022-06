प्लेन में सफर के दौरान खाने से बचें बीमार करने वाले ये 6 फूड्स

Foods You Should Avoid- while travelling in Airplane: खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप हवाई यात्रा पसंद करते हैं और हवा में परोसे जाने वाले फूड्स को खूब एन्‍जॉय करते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए. सीएनबीसी के मुताबिक, हवाई यात्रा के दौरान कुछ खाद्य पदार्थ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. खासकर तब अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं.

एयरलाइन खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ जीन डिबल के अनुसार, ऑन-बोर्ड भोजन वैसे तो सख्त सुरक्षा मानकों को ध्‍यान में रखकर ही परोसा जाता है, लेकिन भोजन तैयार होने और इसे परोसने के गैप में बैक्टीरिया का ख़तरा बढ़ जाता है और इसे खाने की वजह से आप बीमार हो सकते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब आप बादलों के ऊपर भोजन कर रहे हों, तो नीचे बताए गए चीजों के सेवन से बचें.

प्‍लेन में इन चीजों को खाने से बचेंदूध के प्रोडक्‍टप्‍लेन में आप दूध से बने प्रोडक्‍ट यानी कि मिल्‍क शेक, दही, चीज, पनीर, आइस क्रीम आदि खाने से बचें. ये चीजें तापमान में बदलाव की वजह से जल्‍दी खराब हो सकती हैं. साथ ही इन चीज़ों को खाने की वजह से फूड प्‍वाइजनिंग होने की आशंका भी बनी रहती है.

रेडी टू ईट मीटअगर आपने खाने के लिए कुछ ऐसा ऑडर किया हैं, जिनमें रेडी टू ईट मीट आदि का इस्‍तेमाल किया गया है, तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप चिकन सैंडविच खा रहे हैं, तो यह मुमकिन है कि इसे कई बार गर्म किया गया हो, जिसकी वजह से हर बार पैथोजन मल्‍टीप्‍लाई होते गए हों, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं.

बर्फशोधों में पाया गया है कि बर्फ में बैक्‍टीरिया कई दिनों तक सर्वाइव कर जाते हैं. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट की थोड़ी सी भी लापरवाही जैसे हाथ से छूना, बिना ग्‍लव्‍स पहने खाने की चीज़ें उठा लेने से बर्फ में बैक्‍टीरिया इक्क्ठे हो सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं.

कच्‍चे फल और सब्जियांविशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सलाद या फल खाने से पहले यह ध्‍यान रखें कि इन्‍हें गर्म किया जाना असंभव होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से बैक्‍टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं.

चावलपके हुए चावल में कुछ बैक्‍टीरिया ऐसे होते हैं जो 165 डिग्री फॉरेन्हाइट पर भी खत्‍म नहीं होते. ऐसे में गलत तापमान में रहने की वजह से चावल खराब होने लगते हैं और इनमें बैक्टीरिया काफी तेज़ी से पनपने लगते हैं. ऐसे में इन्‍हें रीहीट करने के दौरान थर्मामीटर से तापमान नापने का काम हर फ्लाइट अटेंडेंट नहीं करते हैं.

सीफूडनॉनवेज फूड में सीफूड के नाम पर श्रिंप या प्रॉन काफी कॉमन सर्विंग फूड है. सीफूड पसंद करने वाले लोग इसे खाना खास तौर पर पसंद करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स हवाई यात्रा के दौरान इसे ना खाने की हिदायत देते हैं. दरअसल इनमें कई तरह के पैथोजन पाए जाते हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं.

इन चीजों का करें सेवनडिब्‍बा बंद खान, सूप या स्‍टू, ब्रेड, ब्रेड रोल, करी, क्रैकर्स, पैकेज्ड बेकरी आइटम, छिलके वाले फल जैसे केला, नारंगी आदि का सेवन आप प्‍लेन में आराम से कर सकते हैं.