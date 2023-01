Get Back Into Shape After a Long Break: कई बार लोगों को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से लंबे वक्‍त तक वे अपने फिटनेस रुटीन को फॉलो नहीं कर पाते. ऐसे में फिर से खुद की फिटनेस को परफेक्‍ट बनाने और शेप में लाने की हिम्‍मत जुटाना सब के बस की बात नहीं होती. फिटनेस को लेकर कुछ लोग इतना अधिक तनाव में आ जाते हैं कि उनका खुद से भरोसा उठ जाता है और बड़े से बड़े फिटनेस फ्रीक भी लंबे ब्रेक के बाद खुद को दोबारा से शेप में लाने की हिम्‍मत नहीं कर पाते. लेकिन अगर आप हौसला रखें तो कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं.

ईटदिसडॉटकॉम के अनुसार, जब हम अधिक दिनों तक एक्टिव नहीं रहते या रेस्‍ट में रहते हैं तो हमारे मसल्‍स कमजोर होने लगते हैं और कार्डियोवेस्‍कुलर इंड्यूरेंस तेजी से कम होने लगता है. ऐसे में 4 नियमों को अपनाकर हम दोबारा से अपने शेप में लौट सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्‍या हैं वे नियम.

लंबे ब्रेक के बाद फिटनेस के लिए फॉलो करें ये 4 रूल्‍स

रियलिस्टिक सोच रखेंलंबे वक्‍त के ब्रेक के बाद आप यह सोच कर रखें कि चीजें एक रात में सही नहीं हो सकती. इसलिए खुद को इस बात के लिए तैयार रखें कि चीजों को सही करने में अधिक वक्‍त भी लग सकता है. लेकिन यह जान लें कि अगर आप रेग्‍युलर अपने इसे रुटीन को फॉलो करें तो हर काम पॉसिबल हो सकता है. खुद के लिए इंपॉसिबल गोल तय ना करें.

कम से करें शुरू यह ध्‍यान रखें कि लंबे ब्रेक के बाद अगर आप एक्‍सरसाइज अधिक मात्रा में करेंगे तो इससे आपकी इंजूरी दोबारा से बढ़ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है. इसलिए कम मात्रा से शुरुआत करें. अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरुआत करेंगे तो आपके मसल्‍स,लिगामेंट और बोन की स्‍ट्रेंथ तेजी से बढ़ेगी.

सही तकनीक का इस्‍तेमाल अगर आप स्‍ट्रेंथ ट्रेनिंग, ट्रायल रनिंग, स्‍वीमिंग के साथ अपना वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर टेक्नीक और फॉर्म का इस्‍तेमाल करें. अगर आप सॉलिड फॉर्म के साथ वर्कआउट नहीं करेंगे तो इससे इंजूरी, दर्द और खिंचाव हो सकता है.

धीरे धीरे बढ़ाएं जब आप लंबे ब्रेक के बाद वर्कआउट शुरू करते हैं तो यह जरूरी है कि आप कम से शुरू करें, लेकिन कुछ कुछ दिनों के गैप में आप वर्कआउट में इजाफा करते जाएं. इसके लिए आप ट्रेनर की मदद ले सकते हैं.